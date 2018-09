La Audiencia Nacional investiga una denuncia de Anticorrupción sobre el desfalco del Campus de la Justicia impulsado por Aguirre y González

Publicada el 19/09/2018 a las 17:02 Actualizada el 19/09/2018 a las 17:50

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha admitido a trámite una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción sobre el desfalco del Campus de la Justicia de la Comunidad de Madrid, eldesarrollado por el Gobierno de Ignacio González, heredado del que puso en marcha el de, según informa Europa Press.La idea del campus eratodos los organismos judiciales de la región, pero finalmente el proyecto se paralizó cuando sólo se había construido un edificio, el cual, además, no puede ser utilizado porLa Abogacía General de la Comunidad de Madrid detectó en el proyecto incumplimientos de "diversas, entre las que destacan las relativas a adjudicaciones de contratos al margen de los criterios establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público".También se recogió el abono de unospor la urbanización y construcciones de edificios, de los cuales "sólo hay uno concluido que, no obstante, no puede ser utilizado, así como diversas irregularidades contables y en materia de".El pasado mes de abril, el Gobierno regional, concomo presidenta, decidió denunciarlo ante la Fiscalía Anticorrupción