Podemos pide una votación del Congreso sobre las sanciones de la UE a Hungría para que el PP se pronuncie

Publicada el 19/09/2018 a las 17:26 Actualizada el 19/09/2018 a las 17:27

El Grupo Parlamentario Unidos Podemos -En Comú Podem-En Marea ha registrado en el Congreso una Proposición no de Ley sobre la conveniencia de que la UE abra la una Hungría por la deriva autoritaria del Gobierno de Viktor Orbán, lo que obligaría a los diputados del PP a pronunciarse, informa Europa Press.La iniciativa pretende trasladar al Congreso el debate mantenido la semana pasada en el pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo, donde tres eurodiputados del PP –Carlos Iturgaiz, Gabriel Mato y Pilar Ayuso–de pedir la apertura de este proceso.El resto de los populares españoles, después de que el Grupo del PPE, a cuya familia política pertenece Orbán, diese libertad de voto a sus parlamentarios.Unidos Podemos quiere que el PP y su líder, Pablo Casado, aclaren en sede parlamentaria "si hubo una consigna desde Madrid" para que los eurodiputados populares no respaldasen el procedimiento contra Hungría. "Hay diputados que querían votar contra la deriva autoritaria de Orbán y parece ser que", ha dicho el eurodiputado de Podemos Miguel Urbán, en declaraciones en el Congreso.Por su parte, el portavoz de Podemos en la Comisión de Exteriores, Pablo Bustinduy, ha advertido de que "es incomprensible que la derecha española se ubique en el bando de quienes están avalando políticas de lesión de derechos fundamentales ",, la libertad de enseñanza, cerrando universidades, haciendo declaraciones abiertamente antisemitas y"."Si la derecha española ha elegido ese bando se lo tiene que explicar a la ciudadanía", ha añadido. Ambos han hecho hincapié en que Hungría es la "punta de lanza de una, que puede verse también en Polonia y ahora en Italia que "cada vez tiene más fuerza".Según Bustinduy, el objetivo de la PNL es que España "emita desde el sur de Europa un mensaje nítido de disposición a liderar un" y defienda una idea de Europa "radicalmente diferente a la que defienden desde Bruselas y a la que representa Viktor Orbán".Para ello, el texto de la PNL –que podría tramitarse en el Pleno o bien en la Comisión de Exteriores o en la de la UE– quiere que el Congreso inste al Gobierno a tramitar con celeridad el proceso para que el Consejo de la UE constate elde Derechos Humanos y a trabajar con el resto de Gobiernos para garantizar la mayoría suficiente (cuatro quintos del Consejo) para tramitar la solicitud del Parlamento Europeo.No obstante, la adopción de–incluida la posibilidad de quitarle a Hungría sus derechos de voto en el Consejo– requiere, y Polonia, que también tiene abierto un procedimiento por parte de la Comisión, ha dejado claro que no las apoyará.El texto de la PNL también pide al Gobierno que informe a la Cámara en un plazo de tres meses sobre la