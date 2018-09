Un extécnico de Renfe denuncia responsabilidades políticas en el accidente de Angrois

infoLibre

Publicada el 19/09/2018 a las 19:18 Actualizada el 19/09/2018 a las 19:56

Sistema de seguridad

El técnico de Renfe Operadora, jubilado desde 2007, considera que en el accidente ferroviario del barrio compostelano de Angrois existen "responsabilidades políticas" y cree que la inauguración del tramo de alta velocidad se produjo antes de tiempo por "" para que se hiciese antes del cambio de Gobierno en 2011.Según explicó este miércoles en la Comisión del Congreso que investiga el accidente de julio de 2013, que acabó con la vida de 80 personas, el proyecto original que se inició "15 años antes" de la inauguración "" al cambiarse el ancho internacional por el ancho de vía ibérico y no extenderse los sistemas de seguridad inherentes a una línea de alta velocidad hasta la estación de Compostela, tal y como recoge Europa Press.Villarino habló también de publicidad engañosa en cuanto a la línea, algo que la plataforma de víctimas lleva denunciando desde el accidente. "A los gallegoscomo era la llegada de la alta velocidad a Galicia. Estaba adulterado y pretendían dar gato por liebre, era mentira y comportaba unos riesgos que, desgraciadamente, la fatalidad y otros hechos hicieron que se produjera el accidente", lanzó.El técnico hizo hincapié en que es "inadmisible" mantener el radio de la curva de A Grandeira –en la que se produjo el accidente– con una vía de alta velocidad y dijo que tanto el trazado de la vía como los trenes S730y están hechos "a base de retales".Preguntado sobre si las líneas ferroviarias españolas son seguras, afirmó que sí pero añadió que "no lo son". El técnico también criticó la falta de independencia de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), integrada por antiguos directivos y profesionales en activo o extrabajadores de Renfe. A las mismas conclusiones llegó la Agencia Europea de Seguridad Ferroviaria (ERA), quien ya advirtió al Ministerio de Fomento de que la comisión no era independiente y llamó a abordar las causas finales que originaron el siniestro.Villarino también criticó la ausencia de un sistema de seguridad adecuado en el tramo accidentado. "La decisión de no dotar a la totalidad de la línea del sistema ERTMS, sistema avanzado de seguridad, homologado por la UE en las redes europeas de AV, obliga a los maquinistas a tener que hacer frente a una transición de velocidad de 200 kilómetros por hora a otra máxima de 80 kilómetros por hora,para evitar que el tren rebasase la velocidad permitida", señaló. El sistema existente, el Asfa, "es un mero sistema de anuncio de señales y frenado automático, que solamente detendría el tren en caso de rebasar la velocidad de 200 kilómetros por hora".El motivo de alterar las "característica básicas del proyecto original", aseveró, no pudieron ser otras que el "". "Ha existido una motivación política por acortar plazos de ejecución del proyecto que se demuestran por la premura y coincidencia casi milimétrica entre la inauguración de la línea y el inminente cambio de Gobierno, ambas en diciembre de 2011", reiteró, para zanjar que "las prisas y la política, parafraseando la célebre frase, engendran monstruos".