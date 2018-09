El PP dice que no romperá el pacto de violencia de género pese a la "extrema provocación" de Sánchez con su enmienda

Publicada el 20/09/2018 a las 12:33 Actualizada el 20/09/2018 a las 14:09

Denuncia la "irresponsabilidad" del PSOE

El vicesecretario de Organización del PP, Javier Maroto , ha garantizado este jueves quepese a la "provocación de máximo nivel" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con su enmienda para anular la capacidad de veto del Grupo Popular en el Senado al techo de gasto.Maroto ha recordado que ese pacto contra la violencia de género fue fruto de un "arduo" trabajo de diputados de "todos los colores" para ponerse de acuerdo porque las víctimas "no entienden de siglas" y lo que querían era un "acuerdo de los políticos". Sin embargo, ha criticado duramente que el PSOE "utilice una ley" que afecta a ese pacto contra la violencia de género paraque quiere aprobar el Gobierno de Sánchez."La provocación es de máximo nivel y el riesgo que ha mantenido también es de máximo nivel", ha advertido Maroto, quien, no obstante ha dicho que la "responsabilidad" del Grupo Popular también es de "máximo nivel"."Quiero anunciar que no rompemos el pacto de Estado contra la violencia de género a pesar de la extrema provocación del PSOE de usar precisamente el pacto para colar de rondón esa enmienda", ha dicho Maroto en una entrevista en Antena 3, que ha recogido Europa Press. Dicho esto, ha pedido "separar las cosas" pese a la "irresponsabilidad" de los socialistas.