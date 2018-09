Pablo Iglesias avanza que no apoyarán la reforma de Sánchez para suprimir aforados si deja fuera al rey

Publicada el 20/09/2018 a las 13:52 Actualizada el 20/09/2018 a las 14:08

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias , ha avanzado este jueves que su formaciónque anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para acabar con los aforamientos si no se incluye también la"Desde luego no vamos a apoyar una medida que deje, ha sentenciado Iglesias en una rueda de prensa en el Congreso, al ser preguntado por el anteproyecto de reforma constitucional que tiene previsto aprobar el Ejecutivo este viernes en el Consejo de Ministros.Según Iglesias, es "absurdo" plantear este debate "sin establecer previamente una serie de criterios que respondan a la demanda social en este aspecto". "Es impresentable decir que tienen queal jefe del Estado para actos no refrendados por ministros", ha enfatizado.Así lo ha asegurado en la rueda de prensa en la que precisamente ha presentando la solicitud que Unidos Podemos ha realizado a la Mesa del Congreso para que reconsidere su decisión de rechazar una comisión de investigación parlamentaria sobre las presuntas irregularidades de las que ha sido acusado el rey emérito Juan Carlos I.