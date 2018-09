Iglesias ve "bastante cutre" que el libro de Sánchez incluya párrafos copiados y le pide explicaciones

Publicada el 20/09/2018 a las 10:57 Actualizada el 20/09/2018 a las 11:33

¿Demandará a El País?

"Bastante cutre"

¿Y el TFM de Casado?

El portavoz adjunto del PP en el Congresoha dicho que espera que todos los grupos parlamentarios apoyen que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , explique en el Senado las dudas en torno a sus tesis doctoral tras conocerse que en el libro que la recoge, y que se publicó posteriormente, el jefe del Ejecutivo hizo un "corta y pega".De esta forma se ha referido, en los pasillos del Congreso, a una información de El País que señala que en ese libro, que escribió junto el economista Carlos Ocaña,"Cada día que sabemos más de la tesis (de Sánchez) sabemos que está más plagiada. Eso explica por qué no quería hacerla pública y se vio obligado a hacerlo", ha comentado Maíllo, para añadir que "cada vez se demuestra más que éste es un presidente mentiroso y que la tesis que ha hecho es un copia y pega de artículos de otros".Por ello, ha subrayado que es "normal" que el PP haya pedido que Sánchez explique en el Senado las dudas en torno a su tesis , ya que se niega a hacerlo en el Congreso, y espera que todos los grupos apoyen ahora su solicitud porque después de lo publicado tiene que dar "muchas explicaciones".En esta misma línea se ha expresado el secretario general de los 'populares', Teodoro García Egea , quien se ha preguntado si el presidente amenazará también con demandar a El País tras lo publicado como hizo con otros medios que informaron sobre el "plagio" de sus tesis.García Egea ha defendido que, "en vez de amenazar", lo que tendría que hacer Sánchez esporque, de lo contrario, "las va a tener que dar ante el Senado".Por otro lado, el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias , consideraque el libro del presidente del Gobierno incluya párrafos copiados. "No responde a los estándares de calidad académica que haya párrafos (en ese libro) sin citar adecuadamente", ha manifestado Iglesias, en los pasillos del Congreso, a propósito de la información que publica este jueves El País, y sobre la que cree que el presidente tendrá que dar cuenta.Tras confesar, en broma, tener "un poco de envidia" por que su tesis doctoral y sus libros no hayan sido tan leídos como los del presidente, el líder de la formación morada ha insistido en que ahora le toca al presidente del PP, enseñar su trabajo de fin de máster porque existen "serias sospechas" sobre su existencia o sobre si está copiado de principio a fin."Cuando hay dudas más que razonables sobre el máster de Casado, después de que hemos podido examinar hasta la saciedad la tesis de Sánchez y su libro y ver elementos académicamente poco presentables, ahora le toca al presidente del PP que enseñe su trabajo de fin de máster", como en su día se hizo con el de la ya exministra de Sanidad Carmen Montón , ha dicho el líder de Podemos.En la misma línea se ha expresado su portavoz adjunta en el Congreso, quien considera de "extrema gravedad" que el líder de los 'populares' aún no haya hecho público su trabajo de fin de máster. Belarra también cree que es "muy cuestionable" que Sánchez no haya citado en su libro al autor de algunos párrafos que recoge su libro, pero ha remarcado que al menos se puede comprobar,, ha insistido, cuyo trabajo de máster no se puede leer "de ninguna manera".