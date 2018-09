Urkullu pide un modelo confederal y plurinacional para España, que reconozca el carácter nacional del País Vasco

Publicada el 20/09/2018 a las 17:40 Actualizada el 20/09/2018 a las 18:39

Nuevo estatus

Derechos históricos

Integrar a la minoría

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha pedido que se aplique "una democracia plurinacional" en el Estado español y se avance hacia un, y ha reclamado al Gobierno de Pedro Sánchez "un doble sí" aldel Estatuto de Gernika y al reconocimiento de la. Además, ha asegurado que "la actualización de los Derechos Históricos puede propiciar el pleno reconocimiento de la personalidad política del pueblo vasco", informa Europa Press.También ha llamado a los grupos del Parlamento Vasco a lograr un consenso más "amplio y sólido" de nuevo estatus, hasta ahora pactado entre el PNV y EH Bildu, que suponga, y ve posible que la reforma estatutaria reconozca "el carácter nacional" de Euskadi. A su juicio, "la grandeza de la democracia no se conforma con reflejar el derecho de la mayoría", sino que ", con el propósito de facilitar la integración".Durante el pleno de política general que se celebra en el Parlamento Vasco, Urkullu cree que existe una necesidad de que el"afronte esta etapa con altura de miras" porque, "tras casi 40 años, no se cumple el Estatuto de Gernika y no se asume la realidad plurinacional del Estado"."Si se mantiene esta cerrazón, este "doble no", ¿cuál es la alternativa? Mi propuesta es sustituir actitudes que pueden conducir a decepciones y frustraciones que nunca sabemos dónde acaban por una nueva actitud que genere ilusión y desemboque en una realidad de", ha señalado.Por ello, ha emplazado al Ejecutivo socialista a comprometerse con un "", como son el cumplimentar "en su integridad el Estatuto", y asumir "la realidad plurinacional del Estado".En este sentido, ha recordado que, durante meses, PNV, EH Bildu , Elkarrekin Podemos, PSE-EE y PP han trabajado en un nuevo estatus. "Hoy me van a permitir invitarles a acariciar ese acuerdo", ha señalado en la Cámara Vasca.El lehendakari ha destacado que los vascos han "heredado" un autogobierno que permite, si se "cuida, mantenernos en pie como pueblo". A su juicio, es necesario "crecer desde el acuerdo y el acuerdo se sustancia aquí". Por ello, ha emplazado a los grupos a "imaginar hoy el escenario de un", que es "posible" y "es positivo" porque supone "reconciliar, clarificar, avanzar, garantizar y crecer".Por ello, ha señalado que hay posibilidades de consenso si se profundiza "en los nexos que revela el propio trabajo de la ponencia", como son "adecuar el autogobierno a la nueva realidad de la convivencia, reconocer el carácter nacional de Euskadi y la singularidad de nuestro modelo; profundizar en la pluralidad y el reconocimiento de los distintos sentimientos de pertenencia"; y garantizar los, primar la cohesión y la justicia social".También ha instado a "actualizar el catálogo de competencias y ampliar el fondo competencial; clarificar la capacidad de decisión y garantizar un sistema de bilateralidad efectivo; y asentar la vocación europea y lade nuestro país". "Estos nexos pueden y deben facilitar la convergencia, ensanchar el acuerdo", ha aseverado.El lehendakari considera que lade los Derechos Históricos "puede establecer un mecanismo que obligue a las instituciones vascas y del Estado a actuar bajo uny concertación". "Nuestro referente, Europa, es un ejemplo en su funcionamiento de 'democracia plurinacional', el marco para la convivencia armónica de", ha dicho.En esta línea, ha manifestado que "el modelo confederal funciona para dar solución a realidades en las quediferentes sentimientos de pertenencia nacional". Además, ha subrayado que "la foralidad tiene un sentido esencialmente confederal" y plantea aplicarlo en el Estado español. "Hablemos de una 'democracia plurinacional'", ha añadido.Iñigo Urkullu ha indicado que "es posible unade la Disposición Adicional Primera de la Constitución y de la Disposición Derogatoria que considera definitivamente derogada la Ley de abolición foral de 25 de octubre de 1839"."Aquella abolición de los Fueros, completada en 1876, supuso elde nuestros Derechos Históricos y la, frente al modelo de 'unión voluntaria en pie de igualdad' que, durante siglos, había garantizado la convivencia. La Disposición Adicional y la Derogatoria de la Constitución de 1978 contienen, de manera implícita, un potencial que no ha sido desarrollado en plenitud", ha añadido.Por ello, se ha mostrado convencido de que "la actualización de los Derechos Históricos puede propiciar el pleno reconocimiento de la personalidad política del pueblo y un conjunto de poderes, singular y único, que permita el desarrollo de las".El presidente del Gobierno Vasco ha invitado a "avanzar en un escenario para el acuerdo, que escuanto más amplio es". "La grandeza de la democracia no se conforma con reflejar el derecho de la mayoría; suma, también, la consideración a la minoría, con el propósito de facilitar la integración", ha remarcado.Por ello, ha reclamado "un acuerdo mayoritario en una" porque "garantiza su futuro, lo refuerza". "La clave es ensanchar el acuerdo, más acuerdo significa mejor pacto", ha explicado.Íñigo Urkullu ha aseverado que "el objetivo de esta nueva etapa sería la asunción de Euskadi como realidad nacional con voluntad histórica dey de decisión; y la consideración del Estatuto como norma de rango cuasi-constitucional".De ello, según ha aclarado, se derivan consecuencias jurídicas, políticas y relacionales: "una capacidad competencial y de auto-organización institucional singular; una relación con el Estado basada en la bilateralidad y el pacto; y un sistema de garantías eficazdel autogobierno".