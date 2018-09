Publicada el 21/09/2018 a las 11:43 Actualizada el 21/09/2018 a las 12:42

Archivo de la información reservada

Laha informado en contra de la apertura de una causa penal al presidente del PP , por los delitos de prevaricación y cohecho impropio relacionado con el título del máster que cursó en laen el curso académico 2008-2009, según han informado a Europa Press fuentes del caso.La Sala lo Penal delpidió informe al Ministerio Público sobre si creía que tiene competencia investigarle, ya que es aforado, y si compartía los indicios de delito que señaló en su exposición razonada la juez que inició la causa, la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid,La Fiscalía pide que se archive el procedimiento.La conducta de Casado, según concluyó la jueza Rodríguez-Medel, "puede ser calificada de cooperación necesaria en el delito de prevaricación administrativa" porque no sólo se matriculó en el máster sino que aceptó "el título, usándolo en su currículum vitae, tal y como se desprende de la página web del Congreso de los Diputados ". Y también de cohecho impropio, porque "la propia naturaleza del regalo (una titulación académica) exige una participación activa del sujeto que lo recibe y que esta participación sea anterior a obtener la dádiva". Es precisamente "esta participación, activa, previa y necesaria por la naturaleza del regalo", lo que "vincula el cohecho a la prevaricación administrativa que supone la concesión arbitraria del título académico".Hasta la fecha, el líder de los conservadores se ha negado a hacer públicos los cuatro trabajos que entregó a la Universidad Rey Juan Carlos para la consecución deEl sustituto de Mariano Rajoy al frente del Partido Popular se niega a desvelar esos documentos con el argumento de que el caso está judicializado y para "no fomentar el cotilleo ".Paralelamente, la Inspección de Servicios de la archivó la información reservada que abrió de oficio sobre la licenciatura en Administración y Dirección de Empresas (ADE) del presidente del PP, Pablo Casado, tras no detectar irregularidades, según informó esta mañana el rector,, al Consejo de Gobierno.