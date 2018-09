Publicada el 21/09/2018 a las 18:07 Actualizada el 21/09/2018 a las 18:28

El Gobierno ha afirmado este viernes que mantiene "" en la ministra de Justicia , Dolores Delgado, a pesar de las informaciones que apuntan a unade ésta con el excomisario José Manuel Villarejo –imputado por la Audiencia Nacional en el caso Tándem– en el marco del proceso de extradición del empresario español Ángel Pérez Maura, reclamado por Guatemala, informa Europa Press."Tenemos confianza plena en la ministra de Justicia.", se ha limitado a contestar la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros cuando le han preguntado por la erosión de la imagen de la ministra como consecuencia de las informaciones aparecidas en prensa.Justicia ha venido insistiendo durante toda esta semana en que Delgado no ha mantenido"profesional" con el comisario jubilado y que tampoco ha tenido ningún tipo de contacto "personal", "oficial o no oficial más allá de haber coincidido con él en compañía de otras personas en algún evento".La propia titular de Justicia había recalcado el lunes ante los medios de comunicación que no mantuvo "ninguna cita en ningún aspecto profesional" con Villarejo –endesde noviembre del año pasado en el marco del caso Tándem – cuando era fiscal de la Audiencia Nacional.El juez de la Audiencia Nacional encargado de investigar Tándem, Diego de Egea, y la Fiscalía Anticorrupción están intentando averiguar si Dolores Delgado participó en su etapa como fiscal en unacon uno de los principales impulsores de la orden de detención contra el empresario, el jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez.