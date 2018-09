infoLibre

Publicada el 21/09/2018 a las 11:46 Actualizada el 21/09/2018 a las 12:09

Fin de las subvenciones públicas

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, propuso este viernes la celebración de un referéndum a nivel nacional para que sean los españoles los que decidan sobre, ante la "complejidad" que entraña, a su juicio, este asunto.Así lo aseguró en una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press, en la que admitió que aunque a él no le gustan los toros, también es consciente de que "". "Pero estaría bien preguntar a la gente", sugirió.Tras recordar que lo que sí defiende su formación es quelas corridas de toros, Iglesias añadió que, además, se podría "democratizar" este debate, y preguntar a los españoles por su opinión.En este sentido, apostó por "preguntar a los ciudadanos en sus pueblos o en determinados territorios o, por qué no, un día en España, si la mayoría quiere toros o no los quiere".Por otra parte, preguntado sobre su opinión sobre la caza, Iglesias también reconoció que a él no le gusta, pero "que no se puede prohibir así como así", porque también "es una cosa compleja". "Pero a mí no me gusta disparar animales", apostilló.