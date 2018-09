Publicada el 21/09/2018 a las 19:08 Actualizada el 21/09/2018 a las 19:39

La Fundación del Toro de Lidia: "Censura peligrosa"

El Partido Animalista (PACMA) ha acusado al secretario general de Podemos , Pablo Iglesias, deporque considera que plantear un referéndum nacional para que los españoles se pronuncien sobre prohibir o no los toros "no tiene sentido en estos momentos", ya que a su juicio hay que "", informa Europa Press.La presidenta del PACMA , Silvia Barquero, opina en declaraciones a Europa Press que una consulta nacional sobre los toros "no tiene sentido en estos momentos" porque a su juicio la mayoría de la sociedad estáy afirma que el Ministerio de Cultura dice que el 62% de los españoles "" los toros."Hace falta políticos valientes que lleven en su programa electoral la prohibición de los toros que genera maltrato animal. El", considera.Sobre Pablo Iglesias ha insistido en que "no es valiente" porque con su propuesta está demostrando que va auna iniciativa legislativa que prohíba los toros como el PACMA le propuso.En ese contexto, ha recordado la propuesta del PACMA que está "sobre la mesa de los partidos políticos" y dirigida a poner fin para acabar con el maltrato animal . "Mientras no den pasos en esa dirección, proponer el referéndum es un brindis al sol", ha apuntado."¿Por qué un referéndum de la tauromaquia y no por otra cuestión? Hay cuestiones que están claras y, sin embargo, Podemos con la tauromaquia cede el testigo a la gente para que vuelva a votar, cuando ya 386.000 votantes del PACMA demuestran que hay unaque reclama la valentía que Pablo Iglesias no cumple", ha sentenciado.En todo caso, ve positivo que se traslade la cuestión a la agenda política pero subraya que el "maltrato animal" no se puede someter a referéndum "igual que"."Debería estar incluido en el programa electoral de Podemos, pero la propuesta actual es totalmente insuficiente y es una", ha concluido.La Fundación del Toro de Lidia considera que la propuesta del secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, que ha planteado un referéndum sobre la prohibición de los toros, "responde a la cobardía" y es propia de la "" y la "nueva moralidad" que quieren imponer.Así lo califica la Fundación Toro de Lidia, una entidad que, criadores, empresarios, toreros, aficionados, cuyo portavoz, Chesu Apazaola, ha manifestado a Europa Press que la iniciativa que Iglesias "se ha sacado de la manga" tiene tres posibles interpretaciones.La primera, a juicio del sector es que Iglesias "responde a la cobardía" de querer poner en el pueblo una decisión que "él" y compara a Iglesias con Poncio Pilatos –cuando se lavó las manos en la decisión de liberar bien Barrabás bien a Jesús de Nazaret–. En este contexto, ha recordado al secretario general de Podemos que la tauromaquia es una manifestación cultural que está "protegida por la Constitución" por lo que opina que no se puede plantear la prohibición de una manifestaciónAsí, ha advertido al líder de Podemos de haberse "tiradoque es el peor enemigo de la ecología" y lamenta que plantee tal prohibición."No se pueden abrir debates que forman parte de la libertad. ¿Aceptaría Pablo Iglesias celebrar un referéndum sobre algunos raperos a pesar de que hay gente en contra de sus letras? ¿Aceptaría un referéndum sobre la prohibición de Podemos porque una minoría no esté de acuerdo? ¿Va a convocar un referéndum cada vez que una minoría esté en contra de algo?", se plantea el portavoz del mundo taurino. En definitiva, ve que con su propuesta Iglesias da pie a la "censura moral sobre una manifestación cultural, legal, libre, protegida y aceptada por la mayoría de la sociedad".La cuestión, ha insistido, es que "los toros" porque no hace falta que te gusten para defender que forman parte de la diversidad de España, igual que no ve necesario que a todos les guste Podemos para defender que deba y pueda existir como partido político. "En realidad no es un asunto de trato con los animales sino de censura y la nueva moralidad que nos quieren imponer. Lo que me asusta es que venga de la izquierda, que legítimamente ha luchado por los derechos y libertades en España y ahora es la guardiana de la censura peligrosa", ha concluido.Posteriormente, el presidente de la FTL, Victorino Martín, ha difundido una Carta abierta a Pablo Iglesias en la que considera que esta propuesta "recuerda demasiado a la actuación de los talibán con los budas de Bamiyán", destruidos porque no encajaban en su moral.Martín recalca que fue precisamente para evitar estas cosas por lo que la UNESCO aprobó convenciones como la de Diversidad Cultural de 2001 (de la que España es parte), que busca proteger todas las expresiones culturales "frente a los fundamentalismos, como el de los talibán entonces o el de Podemos ahora".En este sentido, añade que el único límite establecido por la UNESCO para considerar cuándo una cultura es inadmisible son los. También recuerda que la doctrina del Tribunal Constitucional español, en su sentencia acerca de los toros en Cataluña, declaraba también que la tauromaquia es cultura."La propuesta de Podemos es una ocurrencia populista, contraria a la libertad de los ciudadanos de elegir el tipo de cultura que desea disfrutar y profundamente antidemocrática", advierte.Finalmente, recuerda que la Fundación del Toro de Lidiapara que conocieran la realidad del mundo del toro, obteniendo una respuesta negativa desde el partido de Pablo Iglesias. "Quiero aprovechar esta carta para renovar nuestro sincero ofrecimiento para que conozcan la tauromaquia en su profundidad, porque una opinión fundada tiene que basarse en un conocimiento previo", concluye.