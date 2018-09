Publicada el 21/09/2018 a las 12:55 Actualizada el 21/09/2018 a las 15:05

Elrespiró este viernes aliviado después del anuncio de la Fiscalía de que se opone a investigar a Pablo Casado por sus estudios de posgrado en la. El líder de los conservadores había convocado a una reunión a los secretarios generales del partido para poner en marcha la maquinaria electoral para los comicios del mes de mayo y fue recibido con aplausos y abrazos. La primera reacción oficial llegó del secretario general, Teodoro García Egea:"Todos esos valientes que dudaron de su profesionalidad están siendo desmontados", defendió el número dos de los conservadores en una rueda de prensa convocada en la sede nacional del partido.En todo caso, el Partido Popular no quiere acompañar esta decisión a favor de su líder haciendo un ejercicio de transparencia y entregando sus trabajos. García Egea no se movió ni un ápice del argumentario:. No es obligatorio", sentenció el secretario general. Además, afeó la actitud de los partidos de la oposición en este caso al señalar que "seguro que muchos" de los que están pidiendo esos trabajos ni si quiera tienen los suyos."Espero que los que han colaborado en el linchamiento del presidente bajen un poco el nivel, se retracten y aprendan que la prudencia es una virtud que se recomienda practicar", mantuvo antes de añadir que Pedro Sánchez (PSOE) o Albert Rivera (Ciudadanos)y aplicarse esa conducta.Ahora, Casado está pendiente de una última decisión del Supremo y, pese a que en Génova están convencidos de que el futuro de su líder en este tema pinta bien, García Egea fue prudente:No obstante, calificó de "anecdótico, absurdo y absolutamente menor" el episodio en el que se ha visto envuelto su jefe."No hay nadie a día de hoy en la política españolaconsideró el dirigente conservador al tiempo que se mostró convencido de que la decisión de la Fiscalía "apuntala la autoridad y la honorabilidad".En el escrito, el ministerio público carga contra la magistrada que investiga el caso en los juzgados y tilda desu afirmación de que se facilitó a un grupo de alumnos escogidos la obtención del título sin hacer nada.Ni comento. Son las reglas que nos hemos dado en democracia y la ley hay que cumplirla", respondió el secretario general preguntado por este extremo.Por otra parte, desde el PP exigen al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que dé explicaciones convincentes o que comparezca en un pleno monográfico en el Senado . Menos fe tienen en que prospere la Comisión de Investigación que Ciudadanos quiere en el Congreso de los Diputados si se tiene en cuenta que ni ellos se plantean respaldarla. En este sentido, destacan las fuentes conservadoras que no se puede seguir hablando de las notas de los políticos,