Publicada el 22/09/2018 a las 19:26 Actualizada el 22/09/2018 a las 20:49

La vicesecretaria general de Estrategia, Entorno y Gestión del Conocimiento de ERC , ha pedido, para lo que ha solicitado la absolución y. "La única opción es la liberación de todos", ha destacado Vilalta en su intervención en el Consejo Nacional de ERC este sábado en Barcelona que recoge Europa Press. También ha insistido en que el Gobierno debe cambiar los barrotes por atriles, los 'vis a vis' por negociaciones y las celdas por despachos.Vilalta ha llamado a crear una red de solidaridad y "construir una alianza con otras causas de represión", ya que ésta no ha servido para parar la voluntad democrática del pueblo, según ella, que le ha plantado cara. "No aceptaremos una situación de normalidad mientras no haya justicia para los represaliados y", ha subrayado Vilalta.Asimismo, ha tildado de, y ha asegurado que estará "basado en mentiras", ya que ha remarcado que no hubo violencia y que realizar un referéndum no es un delito.Por su parte, el líder en el Parlamento catalán de ERC,, ha asegurado que el "Estado se ha cargado el estado derecho" y ha indicado que el camino es la república a través de alianzas y una cohesión social. También ha llamado a crear una red de solidaridad que traspase fronteras y que hará más corto el camino a la república, y ha destacado que su formación es "la punta de lanza de la defensa de los derechos y las libertades", tras lo que ha recordado a los líderes en prisión y los que se encuentran en el extranjero., ha insistido Sabrià, que ha señalado que la represión lo hace más difícil y ha destacado que el Estado está limitando y que se han producido retrocesos sin precedentes, en sus palabras.En el Consejo Nacional también ha intervenido la consejera de Salud de la Generalitat,, que ha defendido "el buen hacer de las instituciones" catalanas y ha resaltado la cohesión social, como un pilar básico para avanzar. Asimismo, ha afirmado que, por lo que ha llamado a la consecución de nuevas soberanías y ha recordado los cuatro pilares de las propuestas políticas de su formación: trabajo, escuela, salud y techo. Por último, ha destacado la lucha ciudadana y ha pedido que se respete "lo que vota soberanamente el Parlament" de Cataluña.