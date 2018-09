Valerio defiende que el Gobierno usa el Real Decreto para "recuperar derechos" y PP los usaba para "recortar derechos"

Publicada el 22/09/2018 a las 13:29 Actualizada el 22/09/2018 a las 13:30

"No lo estamos teniendo fácil"

La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, ha señalado este sábado la "diferencia" entre el Ejecutivo anterior de Mariano Rajoy y el actual de Pedro Sánchez, ya que con el Gobierno anterior del PP "cada viernes había algún Real Decreto Ley que recortaba derechos", y en este caso,Así, Valerio ha señalado que los Consejos de Ministros de Rajoy eran "" por los reales decretos-ley que se aprobaban, mientras que en la actualidad se aprueban para "recuperar derechos", entre los que ha citado la universalidad de la sanidad , o "para que el dictador salga de una vez por todas del Valle de los Caídos, donde nunca debió estar".Un asunto sobre el que en el PP "tienen la desvergüenza de decir que no corría prisa, nos ha fastidiado, cuarenta años de democracia... ¿y qué, otros cuarenta años más para sacar al dictador del Valle de los Caídos?", algo que según ha defendido, "ya no es que sea solo una cuestión de memoria histórica, que lo es", sino también "de".Para la ministra de Trabajo, "no es justo que el dictador esté en un mausoleo que", ha reafirmado.Magdalena Valerio se ha pronunciado de esta forma este sábado en la localidad pacense de Olivenza, donde ha participado en la Conferencia Municipal 'El Buen Gobierno Local: participación y transparencia.', que celebra el PSOE provincial de Badajoz, y en la que también ha participado el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara.En su intervención, Magdalena Valerio ha defendido que "no da igual que gobierne el PSOE a que gobierne el PP", ya que les diferencian sus principios, aunque ha señalado que el Ejecutivo socialista actual de Pedro Sánchez no lo está "teniendo fácil".Y es que "la derecha de este país todavía tiene que hacer un ejercicio de humildad para saber encajar que", ya que en su opinión, el PP "lleva fatal" estar en la oposición y "se ponen muy virulentos".Así, ha lamentado que en el PP todavía ", que es por la puerta por la que ha entrado al Gobierno Pedro Sánchez, que es la moción de censura constructiva".También Ciudadanos "lo ha llevado muy mal", porque "habían confundido la democracia con la demoscopia, con las encuestas", y "pensaban que estaban ya gobernando, sin pasar por las urnas", por lo que ahora "no lo encajan" y "a todos los ministras y ministros desde antes de ser paridos".Ante esta situación, "nosotros a lo nuestro, que es currar, trabajar", tras lo que ha señalado que el nuevo Gobierno ha tenido que "que nos hemos ido encontrando", ya que lo de "buenos gestores" del PP "es un cuento chino".