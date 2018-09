PP y Cs cargan contra el Gobierno tras las declaraciones de Calvo y Cunillera sobre los presos del 'procés'

Publicada el 23/09/2018 a las 13:04 Actualizada el 23/09/2018 a las 14:45

Cs: "Indultos a golpistas no"

PP: Delgado manifiesta "ineptitud"

"El Ministerio no registra actividad"

Portavoces y dirigentes de PP y Ciudadanospor, a su juicio, la evidencia del "pacto" con los independentistas que mantiene el Ejecutivo. La polémica despertó el sábado con unas declaraciones de la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, que afirmó que veía bien un posible indulto si los políticos soberanistas inmersos en la causa del procés resultaban condenados y lo solicitaban. El domingo, la vicepresidenta Carmen Calvo dijo que si el juicio a los presos soberanistas tarda, "no sería lógico alargar la prisión preventiva" La portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,, ha señalado que "ya no le quedan máscaras" al Gobierno socialista para "esconder el pacto que tienen con los independentistas"."Primeroy ahora Carmen Calvo. Ya no le quedan máscaras al Gobierno socialista para esconder el. Entraron como el Gobierno de la dignidad y han demostrado ser el de la vergüenza", ha publicado Montserrat.De manera inmediata a las declaraciones del Ejecutivo socialista en torno a la cuestión de los presos independentistas, el PP ya ha anunciado que registrará este lunes 24 de septiembre una Proposición de Ley para. Así lo ha indicado este sábado el presidente de los conservadores,, a través de su cuenta de Twitter. Donde el líder del PP ha señalado que el "golpe al Estado" perpetrado por los independentistas "no puede quedar impune por culpa de un presidente del Gobierno que le debe su cargo a los que quieren romper España".El vicesecretario de Organización del PP,, ha preguntado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, si va a acudir él mismo a la puerta de la cárcel donde están los políticos independentistas presos para abrirla, tras las declaraciones realizadas por la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, y por la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo.En este sentido, ha criticado que Sánchez dijera "hace unos meses" que la Península Ibérica la conformaban, además de Portugal, "otras naciones" como Galicia, País Vasco, España y Cataluña. "¿No es para preocuparse?", se ha preguntado. Por ello, ha vuelto a pedirle que inicie de nuevo el procedimiento para aplicar el artículo 155 de la Constitución en Cataluña y hacerlo "sin complejos".La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid,, ha sostenido este domingo que el PSOE "se equivoca y mucho" con el tema catalán y ha defendido que los políticos"Creo que desde hace mucho tiempo se está confundiendo cuál es el deber y la responsabilidad de cada uno. Yo creo que los políticos se tienen que dedicar a hacer política y los jueces a juzgar", ha indicado Villacís a los medios de comunicación, tras ser preguntada por las declaraciones de la delegada del Gobierno en Cataluña,, en las que se ha mostrado partidaria de conceder el indulto a los dirigentes catalanes que están en prisión., ha subrayado Villacís, quien ha sostenido que esto es lo que acabará ocurriendo en el país "si de verdad se hace eco de una demanda social que está muy arraigada, junto con [la de] los aforamientos".En la misma línea, la líder de Ciudadanos en Cataluña,, ha sentenciado: "Desde Ciudadanos lo decimos bien claro: ni aforamientos, ni indultos a políticos que han dado un golpe de Estado, ni pactos con los nacionalistas", en respuesta a las declaraciones de Cunillera.La delegada del Gobierno "habla de indultar a los políticos que se gastaron dinero destinado a políticas sociales, ha criticado Arrimadas, que ha apuntado que este sería un nuevo pago de la hipoteca del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por unpara seguir en La Moncloa.El PP quiere que la ministra de Justicia,, aclare este miércoles en el Pleno del Congresoa las presiones de Esquerra Republicana (ERC) y va a "ordenar a la Fiscalía que cambie su postura sobre el 1 de octubre" para facilitar la excarcelación de los líderes independentistas presos, lo que permitiría sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado para 2019.En la última sesión de control en el Congreso, ERC amenazó al presidente del Gobierno,, con no apoyar las cuentas públicasque pesa contra los presos del procés. Según dijo, sin la excarcelación de los políticos secesionistas serálos Presupuestos de 2019. Los nueve votos de los independentistas catalanes son fundamentales para que el Ejecutivo pueda sacar adelante su futuro proyecto presupuestario, teniendo en cuenta los ajustados apoyos con los que cuenta Sánchez.Así las cosas, el PP pretende que Dolores Delgado, titular de Justicia, deje claro en sede parlamentaria si "va a ceder el Gobierno a las presiones de sus socios" y, en caso afirmativo, "cuándo va a dimitir" dada su "ineptitud" para continuar en el cargo. Y será el que fuera portavoz del Grupo Popular en el Congreso hasta el pasado mes de julio,, quien reaparezca en las sesiones de control, y asuma tanto el interrogante como la moción en la que se planteará la reprobación de la titular de Justicia.En la interpelación que formulará el PP el próximo miércoles, a la que ha tenido acceso Europa Press, el partido conservador ha relatado que, tres meses después de acceder al cargo, "el Ministerio [de Justicia] no registra actividad administrativa, es decir, no aprueba reglamentos, ni tiene iniciativas legislativas, ni órdenes ministeriales".Los conservadores han reprochado a la ministra Delgado su actuación ante la denuncia quey otros encausados por el 1-O interpusieron en Bélgica contra el juez, instructor del sumario. "Ante estos hechos graves, ante esta demanda que, de forma clara e instrumental, lo único que pretende es someter las decisiones soberanas del Estado español a la jurisdicción extranjera... La ministra de Justicia, con una dejación de funciones intolerable,, han denunciado. A su juicio, la Delgado acabó siendo "desautorizada" por Moncloa, y eso "ha dañado gravemente los