Espada acusa de "falangismo" a los periodistas de 'El Mundo' que firmaron una carta contra su ataque a Rufián

El periodista, escritor y cofundador de Ciudadanos,, ha publicado este domingo en El Mundo un artículo de opinión titulado Que se pongan hojas (y folios) , en el que da varias vueltas de tuerca más a la polémica desatada por él mismo el pasado martes, cuando afirmó que al diputado de ERC Gabriel Rufián "hay que contestarle en sede parlamentaria diciéndole: «La polla, mariconazo, cómo prefieres comérmela: de un golpe o por tiempos?»". Espada asegura que en la "exigencia de tomar medidas" de la carta que varios redactores del periódico escribieron al director en modo de queja se percibe "falangismo" y duda de que sean periodistas. "Sería un insoportable contrasentido que clamando todo el día contra las fake news hubiesen redactado una para justificar suEn el artículo aparecido en el diario El Mundo, Espadacomo"g(u)ays", "ofendidos" o "LGBTTTIQA-H". El columnista se ha escudado de las críticas señalando, dirigiéndose a un ente ficcional, que "contrariamente a lo que ibas gritando por las esquinas yo no le pregunté al diputado Rufián cómo lo prefería ni le llamé mariconazo". Porque, trata de explicar Espada, "hasta ahora yo, pero que, "si por azares del destino hubiera de sufrir alguno de sus interrogatorios parlamentarios, habría alguna posibilidad"."El asunto profundo es con qué afirmación del mundo real tienen que ver esas palabras. Pero esa divagación no está al alcance ni siquiera del LGBTTTIQA-H", ha disertado Espada en su artículo, añadiendo que "con paciencia infinita, día tras día,por relacionarse amorosamente con los de su mismo sexo. Es un orgullo pintoresco [...]". Pero el periodista catalán se muestra contrariado: "No se comprende que dado el orgulloEn la carta, los firmantes afirman que sienten "vergüenza ajena" y rechazan que la cabecera haya sido utilizada por el columnista "para difundir frases homófobas", explican los trabajadores, que también aseguran que las "palabras soeces, groseras y homófobas" hacia Rufián "no debieran haber sido publicadas nunca en un medio de comunicación".