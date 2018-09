Publicada el 23/09/2018 a las 12:40 Actualizada el 23/09/2018 a las 13:05

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias , cree que "nunca más habrá en España un Gobierno en solitario" y que los próximos serán de coalición, del PP con Ciudadanos o del PSOE con Podemos.En una entrevista en El País recogida por Europa Press, Iglesias ha expresado su deseo de tener unen octubre y ha criticado la propuesta de Pedro Sánchez para eliminar ciertos aforamientos. "Sánchez me ha transmitido que quiere agotar la legislatura. Si llegamos a un acuerdo de presupuestos, será más fácil", ha asegurado.Sobre la propuesta de Sánchez para eliminar los aforamientos, Iglesias cree que responde a que "el presidente necesitaba oxígeno después de una semana muy difícil". Para el líder de Podemos "no es prudente plantear una reforma constitucional por sorpresa": es necesario consensuarla y que los ciudadanos la decidan en referéndum."Y en un tema como este en que hay bastante acuerdo, no hay que ser estrecho. Después de los escándalos que salpican al anterior jefe del Estado,nadie lo entiende. Ojalá el Gobierno rectifique", ha subrayado. Pablo Iglesias se ha mostrado convencido de que el Ejecutivo socialista de Pedro Sánchez será el último formado por un único partido y augura que las