La jueza del 'caso Máster' manifiesta su malestar por la ausencia de la fiscal en la declaración de la 'número dos' de Álvarez Conde

Publicada el 24/09/2018 a las 11:00 Actualizada el 24/09/2018 a las 11:35

Malestar de la magistrada

La representante del Ministerio Público no ha acudido esta mañana a la declaración en calidad de investigada de la exsubdirectora del Instituto de Derecho Público (IDP) de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (TSJM), la 'número dos' de Enrique Álvarez Conde , una situación que ha provocado que la juez Carmen Rodríguez Medel se sintiera "molesta" y "desanimada" en su interrogatorio, han informado fuentes jurídicas recogidas por Europa Press.La profesora y también directora del máster que realizó la exministra de Sanidad Carmen Montón ha comparecido en relación a los. "No soy la número dos del instituto", ha afirmado en su declaración en la que ha negado cualquier tipo de irregularidad. Solo ha respondido a preguntas de su defensa.Según su relato, sustituyó a la profesora Cecilia Rosado –investigada en la causa– y evaluó el Trabajo de Fin de Máster (TFM) de tres alumnos, sin recibir remuneración por ello. Además, ha manifestado que la defensa pública del trabajo no era obligatoria conforme a la normativa y. En abril, la profesora, que fue la primera en dimitir tras estallar el caso, declaró que su firma en las actas que convalidaban varias asignaturas del máster de Cristina Cifuentes podrían estar falsificadas porque no reconocía su rúbrica.A la salida de los juzgados, se ha limitado a señalar a preguntas de los periodistas que no iba a hacer declaraciones y que se ajustaba a las actuaciones. Al parecer,habría molestado a la juez de Instrucción número 51 de Madrid. Se da la circunstancia de que el pasado viernes, la Fiscalía del Tribunal Supremo se opuso a que se investigue al presidente del PP , Pablo Casado.Tras ello, la juez preguntó a la fiscal que informara sobreimputadas en la causa y que tienen idénticas circunstancias del líder popular. También solicitó lo mismo con un alumno de la promoción de Cifuentes, también investigado.En las providencias, la instructora puso el acento en que se pronuncie, ya que hasta ahora. Fuentes jurídicas han indicado que generalmente la fiscal hace "una o dos preguntas" en los interrogatorios frente a las veinte que hace la magistrada.Según las mismas fuentes, la jueza se ha mostrado hoy "desanimada" en sus preguntas, lo que ha hecho que el interrogatorio haya sido más corto de lo normal. La comparecencia se enmarca en las presuntas irregularidades que investiga la magistrada detectadas en las convalidaciones de seis alumnos que cursaron el máster que dirigía el catedrático Enrique Álvarez Conde en la misma promoción de Cristina Cifuentes.Tras un informe pericial de la Guardia Civil sobre las firmas que aparecían en diferentes actas, lel pasado 10 de septiembre, así como a dos de las profesoras que impartieron las asignaturas del curso, Clara Souto y a Cecilia Rosado.Nuño finalmente no fue interrogada, ya que su letrado no pudo asistirla por una lesión. Ella misma acudió al juzgado para informar de ese hecho. Se da la circunstancia de que Nuño fue la directora del máster que cursó la exministra de Sanidad Carmen Montón en la misma universidad y cuyas presuntas irregularidades también están siendo investigadas por la juez en otra causa separada. La profesora ya señaló cuando saltó la polémica que no había irregularidades