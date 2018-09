Podemos pide al Gobierno una "tarifa familiar" de luz y más impuestos a las eléctricas para aprobar los PGE

Publicada el 24/09/2018 a las 10:22 Actualizada el 24/09/2018 a las 10:23

"Tarifa asequible para primeras residencias"

"Cargo a la sobrerretribución"

El grupo confederal de Unidos Podemos-En Comú-En Marea presenta este lunes un documento con las propuestas que está negociando con el Gobierno para aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE), y en él incluye nuevas medidas que tienen como objetivo, que pasan por crear una, que se sufrague con más impuestos a las eléctricas, según ha informado Europa Press.El documento, que presentará el propio secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, junto a otros portavoces del grupo, y que se titula Presupuestos con la gente dentro, pretende dar un impulso a las negociaciones con el Gobierno. Su grado de aceptación por parte del Ejecutivo determinará su voto en los Presupuestos, según explican a Europa Press fuentes del partido morado.En dicho documento se incluyen medidas que Podemos ya ha señalado como "prioritarias" a la hora de redactar las nuevas cuentas, como por ejemplo, un paquete para, lablindada por ley,con menos ingresos.Además, incorporan otras propuestas "con las que acabar de definir el conjunto de exigencias que Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea le hace al Gobierno, para que el grupo confederal, en función de lo que éste esté dispuesto a acordar, pueda tomar la decisión de aprobar o no los próximos Presupuestos Generales del Estado", explican las fuentes consultadas.En concreto, proponen "crear una tarifa asequible para los hogares de primera residencia" parafrente a las eléctricas."Por ello, proponemos introducir un sistema de límites máximos y progresividad en el precio que asegure que el sueldo no se nos va en pagar un servicio básico como es la energía en la primera residencia ypor no llegar a atender sus facturas", explica el grupo confederal.Además, añaden que "para que todo el mundo que tenga derecho a ello y se pueda aprovechar de esta medida, hay que ofrecer a los consumidores que estén en el mercado libredonde estarán más protegidos". "Hasta la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha reconocido la agresividad y la confusión que reina en las prácticas de las eléctricas para pasar clientes del mercado protegido al libre", señalan.Por otra parte, para sufragar esta medida, Podemos y sus socios parlamentarios proponen. "En una sociedad democrática e igualitaria no es asumible que los beneficios de unas pocas eléctricas suban al mismo ritmo que las dificultades de las familias para pagar la luz. Las eléctricas deben devolver en estos momentos excepcionales los privilegios de los que han disfrutado", defienden en el documento."Nuestra propuesta es que el Estado pueda recuperar parte de ese regalo de dinero público a las eléctricas mediante un cargo a la sobrerretribución en función de los aumentos que experimente el precio de la luz. Esto permitirá financiar la citada tarifa familiar, de manera que las eléctricas", aseguran.