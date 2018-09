Cataluña anuncia un acuerdo con Hacienda para recibir 1.459 millones en cuatro años para infraestructuras y Mossos

Publicada el 25/09/2018 a las 21:46 Actualizada el 25/09/2018 a las 21:56

El vicepresidente y consejero catalán de Economía,ha anunciado un acuerdo con el Ministerio de Hacienda por el que el Estado pagará a la Generalitat en los próximos cuatro años un total depara inversiones e infraestructuras (759 millones) y para financiar los Mossos d'Esquadra (700 millones). De la primera cantidad, Hacienda se compromete a pagar ya 200 millones a través de los Presupuestos del Estado de 2019 y de la segunda, 150.Además, el Gobierno aprobará en Consejo de Ministros la autorización a la Generalitat para quea corto plazo y convertirla en deuda a largo plazo por importe de 2.773 millones de euros.Los acuerdos se han alcanzado en la Comisión Mixta sobre asuntos económicos entre las dos administraciones, a la que la Generalitat acudía con una reclamación del pago de deudas por 7.607 millones de euros por distintos conceptos.Aragonès ha subrayado en rueda de prensa posterior que estos acuerdos no eliminan al reclamación de cuestiones de "fondo" de la Generalitat, como la celebración de un referéndum de independencia o la situación de los políticos catalanes presos por el proceso soberanista. "pero una no sustituye a al otra", ha subrayado.Respecto al acuerdo sobre infraestructuras, el Estado abonará la parte correspondiente al año 2008 de la disposición adicional tercera del Estatut, por la que el Gobierno debe invertir en Cataluña el equivalente al peso del IB catalán en el conjunto nacional, un 18,6 por ciento. La cifra asciende a, sólo por el año 2008, que se pagarán en cuatro ejercicios; los primeros 200, con el Presupuesto de 2019.Aragonès ha explicado que este acuerdo no supone el apoyo de los partidos que componen la Generalitat a los Presupuestos de 2019, porque es una negociación que tendrá lugar en el Congreso cuando lleguen las cuentas, ha asegurado.En cuanto a los Mossos, Hacienda se compromete a pagar unos 700 millones de euros también en cuatro años para compensar el gasto de este cuerpo desde el año 2009, puesto que ha crecido su trabajo como policía integral y especialmente por la lucha contra el terrorismo, según el consejero. Esta cifra sin embargo no es definitiva, ha dicho Aragonès, y se terminará de acordar en las próximas semanas.El tercer asunto pactado es el de la refinanciación de la deuda a corto plazo en deuda a largo porEl consejero catalán ha resaltado al importancia de este asunto por lo que influye en la calificación que dan a Cataluña las agencias de rating.Pere Aragonés ha dejado claro que hoy no se ha avanzado sobre la reestructuración de la deuda catalana, asunto del que se ha hablado por encima y que afecta a otras comunidades autónomas, ha admitido.El consejero ha asegurado que esta comisión mixta volverá a reunirse en los próximos dos meses y ha destacado que los acuerdos alcanzados son "relevantes" para Cataluña aunque no sustituyan las reivindicaciones del independentismo: un referéndum de autodeterminación "yentre la sociedad catalana y las instituciones del Estado".