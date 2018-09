ERC rechaza el indulto a los presos del 'procés' porque no aceptarán una condena ni pedirán el perdón

Publicada el 25/09/2018 a las 12:32 Actualizada el 25/09/2018 a las 13:05

Es un insulto pensar que se va a pedir el indulto

Esquerra Republicana ha rechazado la posibilidad de que el Gobierno, ya que no aceptarán una condena y por tanto no pedirían ese perdón, y ha vuelto a condicionar la negociación de los Presupuestos a que el Ejecutivo socialista obligue a la Fiscalía a dejar de acusar de rebelión a los presos, informa Europa Press."Más claro no se puede ser", ha remachado en el Congreso el portavoz parlamentario de ERC, Joan Tardà , recordando que esa condición ya fue expuesta al presidente Pedro Sánchez en la última sesión de control. A su juicio, las declaraciones de representantes del Gobierno abriendo la puerta al indulto de los presos independentistas demuestran que, pero considera que aún "le falta mucho todavía".Tardà ha querido dejar claro que no cabe hablar de indultos porque supone dar por hecho que antes los presos lo habrían pedido, algo que considera "impensable" porque sería asumir una condena que ERC no va aceptar porque la considera "una venganza"."Nos parece imposible en la medida que no se ha cometido ningún delito –ha asegurado– sería un acto de profunda indignidad y un insulto considerar que los presos van a pedir un indulto, y además presupone que la sentencia va a ser condenatoria, y sólo puede ser absolutoria".En ese sentido, ha vuelto a poner como condición para hablar de los Presupuestos Generales que el Gobierno haga cambiar de criterio a la Fiscalía en la causa del referéndum ilegal del 1 de octubre, ya que "no se puede negociar teniendo una silla en la Moncloa y la otra en la cárcel".Según ha remarcado, "sólo es posible una negociación si previamente el Gobierno insta a la fiscalía a cambiar las acusaciones porque entendemos que esos presos no han cometido ningún delito y sólo es posible la libertad y la absolución".