Montserrat exige a Delgado que dimita porque "cada minuto la mentira es más grande" y pide elecciones anticipadas

Publicada el 25/09/2018 a las 10:24 Actualizada el 25/09/2018 a las 10:45

Sánchez está "ante sus espejo"

La portavoz del PP en el Congreso, Dolors Montserrat , ha reclamado este martes que la ministra de Justicia, Dolores Delgado, dimita pory ha reclamado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que regrese de su viaje oficial en Estados Unidos y convoque elecciones."La ministra nos ha mentido a todos los españoles, cada minuto que pasa, la mentira es más grande. No nos merecemos que siga un minuto más como ministra", ha subrayado Montserrat en una entrevista en TVE , recogida por Europa Press, quien ya ha dado por amortizada a la ministra.Tras los últimos audios , que muestran su relación con el excomisario José Manuel Villarejo, Montserrat ha puesto el acento en que Delgado, actualmente encarcelado por un caso de corrupción. Ha recordado que en distintas notas de prensa emitidas por su departamento y también en una pregunta parlamentaria, la titular de Justicia faltó a la verdad."En política no se puede soportar la mentira", ha zanjado. Sobre las últimas revelaciones que publica Moncloa.com que muestra a Delgado departiendo con Villarejo y refiriéndose a Marlaska con términos homófobos , Montserrat ha afeado que una ministra de Justicia haga esos comentarios.Montserrat le ha recordado al presidente del Gobierno que tras la salida del gabinete de Carmen Montón dijo que. A su juicio, Sánchez está ante "su propio espejo" con una ministra que "ha mentido a todos los españoles".En su opinión, el Gobierno socialista con tres ministros dimitidos,, no puede continuar, por lo que ha reclamado que Sánchez regrese cuanto antes de Estados Unidos, donde participa en la Asamblea General de la ONU, y convoque elecciones anticipadas.