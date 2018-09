Pablo Iglesias exige que la ministra Delgado deje la política: No puede ser "amiga" de un "tipejo" como Villarejo

Publicada el 25/09/2018 a las 16:20 Actualizada el 25/09/2018 a las 16:52

"Estoy siendo cristalino"

El PSOE atribuye los audios a un ataque "de la derecha y las cloacas del Estado" contra el Gobierno

Rivera afirma que es la prueba de que el Gobierno "ya no se sostiene"

El secretario general de Podemos,, ha pedido este martes a la ministra de Justicia,porque no puede ser miembro del Gobierno alguien "que mantenga amistad" con un "tipejo" como el excomisario de Policía José Manuel Villarejo, ha informado Europa Press., ha sentenciado Iglesias en declaraciones a los medios de comunicación en los pasillos del Congreso, al ser preguntado sobre si la ministra debe dimitir por las grabaciones que se están publicando con conversaciones que mantuvo con el excomisario en 2009.El líder del partido morado ha reconocido que la situación que se ha generado con esta polémica –en plenas negociaciones con el Gobierno sobre los Presupuestos–, es "incómoda", pero ha reafirmado que "hay que alejar de la vida política a cualquiera que mantenga amistad con los"."Creo que estoy siendo cristalino", ha manifestado, tras señalar que "todo lo que representa el mundo Villajero es" y que, por ello, "cualquier político que se mezcle con eso debería alejarse de una función pública, que debe ser noble"."Alguien que se reúne de manera afable con una persona de las cloacas de Interior debe alejarse de la vida política porqueque permitió la moción de censura", ha enfatizado el líder morado.Asimismo, Iglesias ha señalado que en esta ocasióndel Gobierno, Pedro Sánchez, para trasladarle esta petición, como sí hizo cuando solicitó la dimisión de la ya exministra de Sanidad Carmen Montón, tras conocerse que había plagiado parte de su trabajo de fin de máster. "No he tenido ocasión de verle porque está fuera, pero ya lo estoy diciendo", ha señalado.Podemos había elevado este martes la presión sobre la ministra, al tachar desu vinculación con el excomisario, criticar sus cambios de versión, y exigir explicaciones "convincentes". Ahora, Iglesias ha pedido directamente su salida del Gobierno al considerar que no es "aceptable" que un ministro sea "amigo" de un "tipejo" como Villarejo.La número dos del PSOE,, ha achacado los audios a un ataque "de la derecha y las cloacas del Estado" contra el Gobierno salido de la moción de censura contra Mariano Rajoy. En rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, Lastra ha indicado que los socialistas eran conscientes desde el momento que decidieron presentar la moción de censura de que "no iba a ser fácil" y de queLa portavoz del PSOE en el Congreso ha insistido en quecontra el Gobierno en las últimas semanas, porque "es lo que siempre ha hecho la derecha y las cloacas del Estado". "Pero a este partido y a este Gobierno no lo va a chantajear nadie", ha avisado.Lastra ha trasladado el apoyo del Grupo Parlamentario Socialista a la ministra Delgado, si bien no ha podido explicar las versiones contradictorias que ha dado la titular de Justicia, quepersonal con Villajero.La portavoz, que ha presentado a Delgado como "una de las personas que más ha hecho por la dignificación del Ministerio de Justicia", ha arremetido contra el PP denunciando que la número dos del departamento de Justicia en los tiempos del conservador Rafael Catalá llamase a la jueza del caso Máster para preguntarle si iba a pedirle al Tribunal Supremo que investigase al entonces diputado Pablo Casado, hoy líder del partido, como ha publicado eldiario.es Por su parte, el presidente de Ciudadanos,, ha afirmado este martes que la polémica que afecta a Delgado, sumada a la anterior dimisión de dos ministros y a las dudas sobre la tesis doctoral del presidente del Gobierno pone de manifiesto que el Ejecutivo socialista ya "no se sostiene".. Tiene dos ministros dimitidos, una en la cuerda floja y un presidente bajo la lupa del fraude por su tesis doctoral", ha declarado Rivera en la reunión del grupo de Cs en el Congreso, donde ha instado a Sánchez aEn su opinión, el Ejecutivo "no se sostiene" y la legislatura está en "los minutos de descuento", que además. Como ejemplo, ha mencionado las declaraciones de algunos miembros o representantes del Gobierno que se han mostrado partidarios de indultar a los líderes independentistas que están en prisión provisional una vez fueran condenados por los tribunales.