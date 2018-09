Podemos estudia con el PSOE mecanismos para reformar la Ley Estabilidad tras el rechazo de la Mesa del Congreso

Publicada el 25/09/2018 a las 11:48 Actualizada el 25/09/2018 a las 11:49

Proposición de ley

Senda de déficit del PP

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique , ha asegurado que su formación está "explorando" otros mecanismos para reformar la Ley de Estabilidad Presupuestaria con la que pretenden, junto al Gobierno,. Este movimiento llega después de que la Mesa del Congreso tumbara ayer la enmienda del PSOE para anular dicho veto.Así lo ha expresado en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, en la que ha criticado la actuación "política" de la Mesa del Congreso al derribar la enmienda que presentó el PSOE en una ley de medidas contra la violencia machista, que serviría para reformar la Ley de Estabilidad Presupuestaria.Para Echenique, esta decisión de la Mesa del Congreso "se opone" a la decisión de la mayoría del Parlamento y ha acusado a la presidenta de la Cámara Baja, Ana Pastor , de tomar decisiones políticas y "actuar como el brazo parlamentario del PP". "Debe ser la presidenta de todos los grupos parlamentarios, esto hay que denunciarlo porque no está bien", ha destacado.Tras la reunión que mantuvo ayer el órgano de gobierno de la Cámara, la vicepresidenta cuarta del Congreso y diputada de Unidos Podemos,, avanzó que la formación 'morada' baraja llevar esta decisión de la Mesa del Congreso al T ribunal Constitucional En la misma línea se ha pronunciado Echenique que ha asegurado que no existe la capacidad de reprobar a Pastor, aunque están estudiando medidas paraen este sentido porque, a su juicio, "no tiene ningún sentido democrático".El grupo parlamentario de Unidos Podemos en el Congreso, junto a PSOE, ERC y Compromís, registraron en la Cámara Baja una proposición de ley paraen la aprobación de los objetivos de estabilidad presupuestaria.En este sentido, el secretario 'morado' ha instado a la Junta de Portavoces a que esta proposición de ley se tramite en lectura única y con carácter de urgencia para poder aprobar la senda de déficit, que fija el límite del gasto público no financiero en los Presupuestos Generales del Estado (PGE).El propio Echenique, aseguró la semana pasada que estaba al tanto de la argucia legal usada por el PSOE para eludir el veto del Senado a la senda de déficit y defendió que era una opción que estaba sobre la mesa en la negociación entre ambas fuerzas políticas.Por otra parte, y ante la posibilidad de que se conformen los Presupuestos de 2019 con la senda de déficit, Echenique ha señalado que desde Podemos esperan que no se llegue a ese punto y es por ello por lo que están estudiando, según ha dicho, todas los mecanismos legales.Considera que, con la decisión de la Mesa del Congreso, en la que PP y Ciudadanos tienen mayoría, ambas formaciones están utilizando "filibusterismo parlamentario" para bloquear que pueda haber 6.000 millones más de euros para los PGE.