Torra traza las líneas de una "marcha imparable hacia la república catalana" e insiste en "la restitución" de Puigdemont

Publicada el 25/09/2018 a las 13:26 Actualizada el 25/09/2018 a las 13:54

Puigdemont celebra que Sánchez ponga a Quebec de ejemplo para Cataluña: "Bienvenido al club"

El presidente de la Generalitat, Quim Torra , ha presentado este martes el Plan del Govern para la XII Legislatura y ha insistido en quecomo presidente sigue siendo un objetivo para el actual mandato.Lo ha dicho en una rueda de prensa para presentar el programa, que tiene: una Cataluña cohesionada; una economía próspera, responsable y sostenible; una sociedad fortalecida democráticamente, libre y justa; y una Cataluña abierta la mundo.Torra ha lamentado que su mandato se inició tras cuatro debates de investiduras fallidos –uno para Puigdemont, otro para Jordi Turull y otros dos para Jordi Sànchez– y ha criticado que Cataluña sigue siendo víctima de "represión" del Estado Así mismo, Torra ha anunciado este martes que el Govern activará elen unos 15 días, y tendrá delegaciones en todas las veguerías de Cataluña. Ha explicado que este espacio debe "trazar las líneas de lo que el país se propone en su marcha imparable hacia la república catalana y las bases de la constitución de Cataluña"."Queremos que sea amplio, plural y muy diverso. Tenemos nombres, pero hasta tenerlo todo cerrado no los haremos públicos, pero antes del 15 de octubre estará en marcha", ha dicho al presentaren los ejes que adelantó el 2 de junio en su discurso de toma de posesión y que concretará en el Debate de Política General el 2 de octubre.El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha celebrado este martes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pusiese a Quebec como ejemplo para Cataluña , afirmando "bienvenido al club", pero ha señalado que la posibilidad de un referéndum acordado con el Ejecutivo español "corre el riesgo de ser prohibido".Durante la presentación del libro La crisis catalana, una oportunidad para Europa, el líder independentista ha calificado como "interesante" que Sánchez se haya fijado en un país "con experiencia de respeto sobre el derecho de autodeterminación y el derecho de los ciudadanos a decidir".Sin embargo, ha subrayado que en el caso canadiense fue la Justicia la que estableció que, así como que se trató de una consulta "vinculante" porque los resultados "fueron aceptados"."Si se trata de eso, bienvenido al club. Es lo que hemos intentado desde hace muchos meses y años", ha expresado Puigdemont, antes de advertir, no obstante, de que en la actualidad "incluso un referéndum acordado corre el riesgo de ser prohibido" en España.En cualquier caso, ha asegurado que Sánchez debe "concretar" su propuesta y ha reconocido que el nuevo Gobierno no lo tiene "fácil". "Sé que no es fácil para el nuevo Gobierno, pero tiene la responsabilidad de salir de este lío", ha manifestado.En este sentido, ha indicado que es necesario saber si la nueva Fiscalía General "actúa exactamente como la Fiscalía General del Gobierno de (Mariano Rajoy) en el juicio. "Veremos si hay coherencia entre el discurso de desescalar y los hechos concretos", ha apostillado.