Delgado revela en las grabaciones filtradas que jueces y fiscales estuvieron con menores en un viaje a Colombia

– Delgado: "No… calla, calla. De chicas iba la magistrada esa y yo. Luego íbamos con una serie de gente del Supremo, de no sé qué y de tal… de la Fiscalía General, catedráticos, pitos y flautas".

– Delgado: "Y estos tíos, ‘missing’ en combate. Y vamos nosotras dos, disolucas, y me decía ésta vámonos a comprar esmeraldas y bueno, si tu quieres, vamos y tal y cual. Intentamos quedar con ellos y nos decían que no. Nos vamos a cenar, ella y yo solas, palabra de honor, y nos vamos a tomar mojitos allí a un sitio que nos dicen que vayamos. Y nos vamos allí las dos. Estamos ‘sentadicas’ las dos solas y cuál es nuestra sorpresa cuando vemos al grupo de tíos del Supremo, de la Fiscalía General…"

– Comisario: "Con 17 años, eh…"

– Delgado: "¡Menores de edad! Se levantaron a toda pastilla cuando nos vieron, empezaron con el agobio de que nos habían visto".

– Comisario: “Nosotros, lo primero que preguntamos es si votan. Y si votan…tras”

– Delgado: “Y las explicaciones: camareras del hotel que nos han dado pena y han venido y no se qué”.