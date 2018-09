El alcalde de Ontinyent, detenido en la 'Operación Alquería', reta al PSOE y dice que será candidato "sí o sí"

Publicada el 26/09/2018 a las 17:05 Actualizada el 26/09/2018 a las 17:06

El expresidente de la Diputación de Valencia y alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, ha asegurado este miércoles que "sí o sí"a la alcaldía de Ontinyent y al respecto ha advertido a la dirección federal del PSOE, que ha decidido apartarlo: "Se equivoca quien piensa que desde Madrid se decide el futuro de los pueblos", informa Europa Press.Rodríguez, en declaraciones a los medios tras visitar el campus de la Universitat en esta localidad valenciana, ha explicado que se siente "muy sorprendido" por la decisión del PSOE dea las primarias para repetir en la Alcaldía en 2019 tras serde militancia a raíz de su detención en la Operación Alquería a finales de junio."Yo siempre he dicho que sí o sí me presentaré a la candidatura de Ontinyent, lo dije en su momento y lo mantengo ahora", ha recalcado. Al respecto, ha advertido de que "se equivoca quien piensa quede los pueblos" porque "el futuro de los pueblos se decide en los pueblos y el futuro de Ontinyent solo lo deciden los de Ontinyent". "Digan lo que digan y hagan lo que hagan el futuro de Ontinyent está en manos de", ha recalcado.Rodríguez ha aclarado que él no puede estar en un partido en el que le tiran y ha recalcado que ha sido el PSOE el que hay por ello ha comentado que "lo único que pueda hacer, con toda la tristeza del mundo, es acatar la decisión".No obstante, Rodríguez, que ha recordado que ha trabajado "mucho" por el PSOE durante su vida, ve esta prohibición "totalmente" porque "no respeta el código ético del partido ni un principio de constitucionalidad como es la presunción de inocencia". Por ello, ha señalado que pertenecer a un partido que actúa de esa forma se le hace cada día "".El también exportavoz del PSPV ha agradecido "el apoyo" que "en todo momento" le ha dado el PSPV y en ese sentido ha aclarado que ha sidocontra los propios estatutos" que no puede ser candidato por el PSPV.Por ello, ha considerado que "ahora lo que nos toca es abrir uncon los militantes de Ontinyent para poder decidir de una manera conjunta cuál es el futuro". En ese sentido ha explicado que "lo importante" para él es que "se haga lo que se haga, sea de la mano de los militantes de Ontinyent" y sobre todo para "continuar defendiendo los intereses de la ciudadanía" de Ontinyent.