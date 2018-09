El PP carga contra la ministra Delgado por las grabaciones de Villarejo: "Es usted un zombi, váyase"

Publicada el 26/09/2018 a las 11:27 Actualizada el 26/09/2018 a las 12:17

ERC dice que tendría que haber denunciado

PDeCAT y CC consideran que no hay que ceder ante el "chantaje" de Villarejo

Elen el Congreso de los Diputados, Rafael Hernando , ha pedido este miércoles a la ministra de Justicia, Dolores Delgado , que dimita porque es un "zombi, que ni el CIS le va a arreglar la cara". "Váyase", le ha dicho durante su intervención en la sesión de control al Gobierno, informa Europa Press.El portavoz de los conservadores ha afirmado que es una "vergüenza" que la ministra de Justicia esté presente en el Pleno porque, a su juicio, debería dimitir por "mentir". En este sentido, ha recordado que la ministra de Justicia"y, por tanto, se le tiene que exigir mayores dosis de verdad y transparencia", algo que considera que no ha hecho durante las polémicas generadas por la gestión de la defensa del juez Llarena en los tribunales belgas ante la demanda de Carles Puigdemont y de los audios filtrados sobre un encuentro con el comisario jubilado José Manuel Villarejo.La diputada de ERC Carolina Telechea considera que la ministra de Justicia, Dolores Delgado,que según un audio filtrado este martes, ella vio en compañía de menores de edad durante un viaje de trabajo a Cartagena de Indias (Colombia) y así se lo ha dicho durante la Sesión de Control al Gobierno en el Congreso, aunque no ha obtenido respuesta por su parte.Telechea le había pedido su opinióny en entre ellas, el intercambio de opiniones de jueces sobre Cataluña en internet, la negativa de diversos tribunales a entregar a España a políticos independentistas fugados y la tipificación de delitos tras la sentencia de Estrasburgo amparando una quema de fotos del Rey como libertad de expresión."Y luego están los jueces que usted vio acompañados por menores de edad en un viaje, que si el hecho en sí es grave,", ha dicho la diputada de Esquerra en relación a los audios difundidos por el confidencial moncloa.com de esa comida en la que participaron Delgado, el exjuez Baltasar Garzón y el ex comisario ahora en prisión preventiva José Manuel Villarejo.En la réplica, la ministraLa portavoz de Coalición Canaria (CC) en el Congreso,, considera que la ministra de Justicia ha gestionado "francamente mal", incluso mintiendo, la polémica sobre las grabaciones que se han conocido de su comida con el excomisario José Manuel Villarejo, peroEn los pasillos del Congreso de los Diputados, la diputada canaria ha tachado de "asqueroso" que un "delincuente" como Villarejo esté "poniendo en jaque" a Delgado y que, además, intente "chantajear" al país. Es más, ha apuntado que debería haber "un pacto de Estado" para no aceptar el "chantaje" de un excomisario que, con intereses "bastardos", está intentando "esquilmar" las instituciones y la honorabilidad de las personas.Aunque ha subrayado que, sí ha cuestionado que la ministra haya "mentido" sobre su relación con Villarejo, algo que ha achacado su "inexperiencia" política o a un "error" de su equipo.Así mismo, el portavoz del PDeCAT en el Congreso,, ha criticado que el excomisario José Manuel Villarejo, al que ha definido como un "personaje lamentable", esté poniendo en jaque al Gobierno con sus grabaciones y pueda incluso forzar la dimisión de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, lo que "diría muy poco de este sistema democrático".