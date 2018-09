España expresa su malestar a Bélgica por una carta del Parlamento de Flandes que critica la democracia española

Publicada el 26/09/2018 a las 17:29 Actualizada el 26/09/2018 a las 17:55

El Gobierno español ha convocado al embajador belga en Madrid, Marc Calcoen, para expresarle su malestar por una carta remitida por el presidente del Parlamento flamenco, Jan Peumans, a la expresidenta del Parlament catalán , Carme Forcadell, y en la que se pone enen España, informa Europa Press."Puedo confirmar que nuestro embajador en Madrid ha hablado con las autoridades españolas", ha indicado a Europa Press un portavoz del, que no ha querido dar detalles del encuentro, pero ha precisado que ha tenido lugar "esta semana".En ese contacto, eltrasladó a las autoridades españolas que "la política exterior de Bélgica la decide el Gobierno federal y no el señor Peumans", miembro de Nueva Alianza Flamenca (NVA) y apoyo del expresidente catalán Carles Puigdemont desde su huida, según el portavoz ministerial.Peumans recuerda en la misiva un encuentro con Forcadell en Bruselas y asegura que, en el último año, "las cosaspara la democracia en Cataluña". "La violencia usada durante las elecciones fue solo la expresión más atroz de la", afirma.En este sentido, considera que mantenerindependentistas es "un acto todavía más insidioso", una "prueba" de que "el Gobierno en España ya no puede cumplir las condiciones para ser parte de una Unión Europea democrática", reza la misiva, que fue entregada a Forcadell en prisión por el eurodiputado Mark Demesmaeker, de NVA.Peumans subraya su compromiso con los trabajos para que Cataluña "tenga lasu propia identidad. "Como presidente del Parlamento flamenco, espero que tú –y otros políticos catalanes detenidos–, porque es absolutamente inaceptable que los políticos sean detenidos por sus opiniones", añade.El eurodiputado Demesmaeker, que el 7 de septiembre visitó a varios reclusos independentistas, ha comentado en Twitter las quejas del Ministerio de Asuntos Exterior español por la carta y, con una alusión al ministro, Josep Borrell, ha insistido en que "todos los demócratas de la UE están decepcionados por que España tenga presos políticos".El portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons, ha tachado de "recogidas en la carta, pero también ha apuntado que este tipo de consideraciones demuestran que "al Gobierno de Sánchez le han perdido elen Bélgica"."Tantos guiños del gobierno a los golpistas no pasan desapercibidos para los independentistas flamencos", ha asegurado González Pons, en un comunicado en el que también ha planteado: "Si el gobierno de Sánchez, ¿cómo esperar que lo vayan a respetar los nacionalistas flamencos?"