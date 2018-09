La Mesa del Parlament desafía al Supremo y decide someter a votación la suspensión de diputados ordenada por Llarena

Publicada el 25/09/2018 a las 18:00 Actualizada el 25/09/2018 a las 18:23

La ‘solución’ de Llarena

La Mesa del Parlament de Cataluñasuscrito por JuntsxCat y Esquerra para solucionar el problema de los seis diputados procesados por rebelión suspendidos por el juez Pablo Llarena que, al menos formalmente,El acuerdo consiste en someter a votación del Pleno de la Cámara lo que previamente decida al respecto la comisión parlamentaria que se ocupa de los derechos y obligaciones de los diputados.El órgano de gobierno de la Cámara catalanadesde que en junio el magistrado instructor de la causa contra el procés aplicó a los seis parlamentarios —Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull— el artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y les suspendió en sus funciones. Sin ellos, los grupos independentistas en el Parlament sólo suman 64 votos (30 de Junts per Catalunya, 30 por Esquerra y cuatro por la CUP), uno menos que Cs (36), PSC (17), Catalunya en Comú (8) y PP (4).Desde entonces,acerca de cómo resolver el problema. Los neoconvergentes quieren desafiar expresamente la decisión de Llarena en lo que hace referencia a Carles Puigdemont porque la justicia alemana no ve indicios de rebelión, pero los republicanos se niegan a hacer distinciones.adoptado este martes por la Mesa es que pretende que el Pleno, del que forman parte los seis diputados suspendidos por el Supremo, decida si es pertinente o no la ley que el juez Llarena ya ha les ha aplicado. El simple hecho de que los parlamentarios suspendidos participen en la votación ya supondría, por sí mismo, un desafío a las decisiones del Alto Tribunal, aunque la decisión final del Parlament fuese favorable a aplicar la suspensión.La Mesa, controlada por JuntsxCat y Esquerra,de Enjuiciamiento Criminal a sus diputados y antepone su propio reglamento interno, según el cual la suspensión de diputados sólo puede ser decidida por el Pleno.Sin embargo, los seis parlamentariosEso significa que no pueden votar ni delegar voto, lo que deja a los independentistas en minoría.Para evitar que esta situación altere la representación política de la Cámara y no obligar a los procesados a renunciar a sus actas, el juezsegún él, “no existe impedimento procesal para que los cargos y funciones públicas que corresponden a los procesados puedan ser ejercidos de manera plena, pero temporal, por otros integrantes de sus respectivas candidaturas, si tal decisión se contemplara por el Parlamento”.El problema es queen el reglamento del Parlament ni en ningún otro de los que rigen el funcionamiento de las asambleas autonómicas ni de las Cortes Generales, en los que la condición de diputado es estrictamente personal.El presidente del Parlament, el republicano Roger Torrent, defendió, tras la reunión de ls Mesa que acordó trasladar la decisión final al Pleno, que de este modo será posible conseguir que Puigdemont, Junqueras y los otros cuatro diputados conserven sus actas de diputados, que el independentismo mantengan su mayoría y que los acuerdos sean legales y no puedan ser impugnados. Lo que no hizo Torrent, a pesar de las preguntas de los periodistas, es explicarEl PSC lamentó que la cuestión de fondo —la situación de los seis diputados suspendidos por el Supremo— siga sin ser resulta y advirtió de que“Debatir y votar una resolución judicial no corresponde al Parlament, que tiene obligación de cumplirlas y hacerlas cumplir”. Los socialistas catalanes interpretan el acuerdo de la Mesa como un intento de “disimular” que acatan la voluntad del Supremo presentándola como una decisión del Pleno.Ciudadanos, en cambio, sí observa unde la Mesa: “Nos planteamos acudir a la vía penal por la posible comisión, a nuestro tenor muy clara, de un delito de desobediencia judicial”.La mayoría independentista necesita resolver este asuntoel día 2 de octubre tiene previsto reanudar las sesiones plenarias en el Parlament, precisamente con el primer debate de política general de la legislatura. JuntsxCat y Esquerra no pueden permitirse el lujo de llegar a ese Pleno sin mayoría parlamentaria.