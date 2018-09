La ministra Delgado, citada el 10 de octubre en el Congreso para explicar su relación con Villarejo

Publicada el 26/09/2018 a las 16:08 Actualizada el 26/09/2018 a las 16:09

La Comisión de Justicia del Congreso ha acordado este miércolesla comparecencia de la ministra de Justicia, Dolores Delgado que mantuvo en 2009 con el excomisario José Manuel Villarejo y que está difundiendo Moncloa.com, informa Europa Press.Las primeras noticias de sus contactos con Villarejo, que sigue en prisión preventiva, se publicaron la pasada semana, aunque las grabaciones no se difundieron hasta este lunes. A partir de ahí, tanto el PP y Ciudadanos como la propia ministra pidieron la comparecencia, que finalmenteEste miércoles, la ministra de Justicia ha insistido en que no piensa dimitir y en que el Gobierno de Pedro Sánchez no acepta chantajes. Lo ha hecho durante una interpelación antesala de la reprobación a la que la quiere someter el PP en el Congreso precisamente la semana del 10 de octubre.