Montero anuncia que la banca y las petroleras pagarán un tipo mínimo del 18% en el Impuesto sobre Sociedades

Publicada el 26/09/2018 a las 12:10 Actualizada el 26/09/2018 a las 13:30

Habrá presupuestos con o sin nueva senda

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero , ha adelantado este miércoles que la banca y las empresas que se dedican a lapagarán un, frente al 15% que gravará al resto de grandes empresas.Montero, en declaraciones a la prensa en el Congreso, indicó que actualmente losestán gravadas conen este impuesto, frente al 25% que sufragan el resto de entidades, por lo que también tendrán un tipo más alto en la reforma que estáSegún Montero, el Gobierno mantiene en el 15% el tipo mínimo que pagarán las grandes empresas y los grupos consolidados en el Impuesto sobre Sociedades, pero añadió que aquellas empresas —bancos y petroleras— que ya están pagando más por este impuesto (un 30%), pagarán también algo más tras la reforma. "Yo creo que", reiteró la ministra.Montero reiteró, una vez más, que el Gobierno va a presentar a finales de noviembre los Presupuestos de 2019, y afirmó que previamente,, que Hacienda está elaborando de dos maneras diferentes, dependiendo de si finalmente la tramitación de la nueva senda de déficit está ya avanzada en el Congreso o si por el contrario, como todo apunta, no se puede incorporar dicha senda.Tras la decisión de la Mesa del Congreso de rechazar la enmienda que había presentado el PSOE a la ley contra la violencia de género para levantar el veto del Senado a los objetivos de déficit, pareceque el Gobierno pueda elaborar los Presupuestos con laMontero dijo que lo que han hecho PP y Ciudadanos no es ocasionarle un problema al Gobierno, sino a todos los ciudadanos porque el recorte lo sufrirán los servicios públicos gestionados por las comunidades y la Seguridad Social.Así, aseguró que de los 6.000 millones de euros adicionales con la, sóloentre las comunidades y la Seguridad Social, de tal manera que el Gobierno puede "absorber" con facilidad estos 1.000 millones retocando la fiscalidad, pero los 5.000 millones de las otras administraciones "no se pueden suplir si no hay nueva senda".Pese a este nueva dificultad, la ministra afirmó que no maneja otra posibilidad que sacar adelante las cuentas del próximo año y así"Todavía hay recorrido hasta finales de noviembre", subrayó Montero, tras indicar que cuandocon este grupo, se iniciarán los contactos con PdCat, ERC y PNV.