Núñez Feijóo desafía a los 'viernes negros': "El modelo de TVE no es el modelo serio, independiente y profesional de la TVG"

Publicada el 26/09/2018 a las 17:41 Actualizada el 26/09/2018 a las 17:42

En Marea y PSdeG han llevado este miércoles a la sesión de control del plenoy han exigido que se "cumpla la ley" aprobada hace siete años provocando un debate que ha derivado en un tenso rifirrafe protagonizado por los portavoces de ambos grupos y el presidente de la Xunta,, quien ha defendido la "independencia" de los medios públicos y reivindicado su audiencia.Si el director toma alguna decisión, que comparezca en el Parlamento. Yo no asumo las decisiones del director en materia de personal, hasta ahí podíamos llegar", ha advertido Feijóo, quien ha apuntado que es él, Alfonso Sánchez Izquierdo, quien se encarga de la selección, nombramientos y ceses de los profesionales de los medios públicos.Dicho esto, ha señalado que la TVG encabeza, tras TV3, el liderazgo de los canales públicos autonómicos y ha proclamado que "": la audiencia y "el respaldo" de los gallegos. De hecho, ha acusado a la oposición de minusvalorar a los gallegos por considerar que siguen unos medios "manipulados" cuando "con un clic" pueden cambiar de canal.Feijóo también ha atacado a la oposición por llevar la situación de la CRTVG a la Cámara tras lo hecho por "PSOE y las mareas de Podemos" con RTVE. En los medios públicos españoles, ha denunciado las "purgas" y ha advertido a los socialistas que no está dispuesto a "copiar" este modelo ni a convertir la TVG "en La Tuerka"."El modelo de TVE no es el modelo serio, independiente y profesional de la TVG", ha proclamado Feijóo, a quienes Xoaquín Fernández Leiceaga (PSdeG) y Luís Villares (En Marea) han afeado la "manipulación" de los medios públicos gallegos denunciada por los profesionales de la casa en 18 viernes negros'consecutivos.Villares ha caricaturizado a Feijóo como "que ni ve ni escucha la radio ni la televisión gallegos". "Será que ve Rusia Today", ha ironizado, antes de añadir que la "persecución" que "sufren los periodistas" de la CRTVG solo se da en países "como Turquía o Rusia". Así las cosas, ha definido al presidente como "una especie de Putin a la gallega, Alberto Putin Feijóo, el zar de Os Peares".Por su parte, Leiceaga ha alertado del "" de la ley de la CRTVG y ha reivindicado la elección del director del ente en el Parlamento, y otras cuestiones, como el consejo de informativos o la creación del estatuto del profesional, para acabar con la "manipulación política de los informativos". De hecho, ha criticado que se haya sumido al ente en una situación "excepcional" que ha derivado en que el comité de empresa acabe "asumiendo las funciones contra la manipulación informativa", premisa que debería estar vinculada con un consejo de informativos.Más allá, Leiceaga ha alertado de que "la privatización avanza más allá de los límites legales" y "se abre expediente a periodistas críticos", en alusión al caso de Tati Moyano. Más tarde, Villares también censuró que se expedientase a la presentadora por "usar un pintalabios de la TVG" antes de la presentación de una gala contra el cáncer."Y la mandó expedientar. No se puede ser", ha acusado Villares, antes de ironizar, en una intervención posterior con que "los zares nunca fueron feministas". El líder rupturista ha puesto el foco en tres casos de "manipulación" en los medios públicos y ha aludido a la tardanza en informar de la ola de incendios de octubre del año pasado, y al tratamiento de las sentencias de la Gürtel y de la Campeón.Previamente, Villares había arrancado su intervención con un reconocimiento a Ana Romaní, "profesional extraordinaria y directora del Diario Cultural, un paradigma de pluralidad, innovación y producción propia", que ha ganado el Premio Nacional de Periodismo Cultural de 2018. "Lo más patético es que ustedporque es el exótico presidente que presume de no ver la televisión ni escuchar la radio de su propio país. Ana Romaní es una víctima de su brutal represión ejercida sobre la creación cultural libre", ha trasladado a Feijóo, quien ha ironizado con el "cogobierno de PSOE y mareas de Podemos".Feijóo ha manifestado su sorpresa por el hecho de que tanto el PSOE "como las mareas de Podemos" lleven a la Cámara la situación de la CRTVG sin que les "importe" el "espectáculo" de RTVE. También ha ironizado con que Villares le diga que "no conoce" a Ana Romaní. "Parece que soy capaz de nombrar y cesar a gente que desconozco", ha dicho.El presidente gallego ha añadido que Podemos "" y se ha preguntado si Villares pretende "que la TVG sea La Tuerka gallega". Ha advertido que no será así porque la TVG está "llena de profesionales que la hacen líder de audiencia".Para los profesionales ha pedido Feijóo "un poco de respeto" y, tras quejarse de los "insultos" de Villares, ha indicado que si él fuese director de la CRTVG pondría "". "Es una pena que no me haga caso", ha incidido, antes de rechazar "cambiar de director" de los medios públicos cada vez que varían "los líderes" de la oposición."Ya le gustaría tener la mitad de la mitad de la mitad de la valoración que tiene la TVG entre los gallegos. ¿No le da vergüenza cuestionar la independencia de la TVG después de la gran cacicada de TVE?", ha seguido Feijóo, quien ha precisado que, aunque, sí está "informado" ya que "lee" los informativos de todos los canales."¿Cree que no estoy informado de lo que hacen las mareas de Podemos? Igual mejor que usted. Si quiere tener información de lo que va a ocurrir,", ha retado Feijóo, quien ha insistido en que desearía que los medios públicos emitieran "24 horas" sobre En Marea porque así habría episodios de "terror, humor e incluso policíacos".