El juez procesa a Willy Toledo por insultar a Dios y a la Virgen María

Publicada el 26/09/2018 a las 11:05 Actualizada el 26/09/2018 a las 11:43

Juzgado de Instrucción número 11 de Madrid ha abierto un proceso contra el actor Willy Toledo , según consta en un auto de transformación de diligencias previas en procedimiento abreviado, ha informado Publico.es.Se le acusa dea raíz de una publicación en Facebook donde criticaba la apertura de juicio oral contra tres mujeres por la que denominaron como "procesión del coño insumiso" que recorrió las calles de Sevilla."Yo me cago en Dios y me sobra mierda para cagarme en el dogma de la santidad y virginidad de la Virgen María. Este país es una vergüenza insoportable. Me puede el asco. Iros a la mierda. Viva el coño insumiso", escribió el actor.Ladenunció ante la Fiscalía aquellos comentarios difundidos en julio de 2017 puesto que, a juicio de la entidad denunciante, "vejaban los sentimientos religiosos". El actor fue detenido el 12 de septiembre en ejecución de la orden judicial dictada contra él por no acudir a declarar en dos ocasiones por la denuncia presentada por el colectivo ultracatólico.