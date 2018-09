Villarejo contesta a Delgado que su estrategia de defensa no es "atacar al Estado" y pide que rectifique

Publicada el 26/09/2018 a las 13:33 Actualizada el 26/09/2018 a las 14:12

La defensa del comisario jubilado José Manuel Villarejo ha contestado a la ministra de Justicia, Dolores Delgado, que su estrategia de defensa no consiste en "atacar al Estado y sus instituciones" y pideque realizó tras destaparse su relación con el policía."Ante semejante afirmación deseamos puntualizar que los abogados encargados de la defensa del señor Villarejo no han tenido, ni tienen, la máso a sus instituciones. Al contrario, defendemos a nuestro cliente con las armas del Estado de Derecho, que son además las que le benefician", señala el comunicado del despacho de abogados de Ernesto Díaz Bastién, al que ha tenido acceso Europa Press.En el escueto comunicado, el despacho de Ernesto Díaz-Bastien & Asociados subraya que la defensa del comisario jubilado se basa exclusivamente enDelgado se refería a las informaciones del confidencial Moncloa.com, que ofrece la grabación de un almuerzo en el que participaron, el exjuez de la Audiencia Nacionaly Delgado en un ambiente de confianza."El comisario José Manuel Villarejo se encuentra en prisión provisional como. Su estrategia procesal es atacar al Estado y sus instituciones. Primero cargó contra la Jefatura del Estado con grabaciones relacionadas con el rey emérito. Ahora ataca al Ejecutivo en la persona de la ministra de Justicia", afirmó el pasado lunes el departamento de forma oficial el pasado lunes.La ministra, quien tras las primeras informaciones sobre su relación con Villarejo dijo no haber concidido con él y más tarde negó que dichos encuentros fueran "profesionales", dijo después que que a lo largo de susde la Audiencia Nacional tiene recuerdo de haber coincidido con el comisario (Villarejo) eny cargos judiciales y fiscales.