Zoido repetiría el despliegue policial del 1-O y asegura que muchas imágenes de heridos fueron falsas

Publicada el 26/09/2018 a las 10:12 Actualizada el 26/09/2018 a las 10:13

"El único responsable es Puigdemont"

El exministro de Interior Juan Ignacio Zoido , ha afirmado este miércoles queen la jornada del referéndum ilegal del 1 de octubre y ha acusado a los independentistas de difundir imágenes "falsas" de heridos.En una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, el que fuera ministro de Interior durante el 1 de octubre del año pasado , ha recordado la jornada del referéndum ilegal que propició la actuación policial en varios colegios electorales. Ha defendido la actuación y ha atribuido al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont la situación vivida, que dejó decenas de heridos y generó denuncias contra los agentes."Volvería a tomar las mismas decisiones porque la obligación era cumplir las órdenes que los jueces y fiscales habían ordenando de impedir ese referéndum y mantener el orden público y la convivencia", ha subrayado Zoido, quien ha destacado que, a su juicio, por salvaguardar la democracia en Cataluña.Al ser preguntado por si existió una abuso de la fuerza en las cargas policiales, Zoido ha defendido la actuación y ha asegurado que muchas de las imágenes que se difundieron en redes sociales y medios de comunicacióny buscaban influir en la opinión pública."Esa foto de un señor herido que se pudo ver en todas las redes era una imagen de 2012, otro menor también herido era de 2012. Esas imágenes las supieron utilizar y el sector independentista lo supo utilizar muy bien, aunque se fue poniendo de manifiesto la falsedad de las mismas", ha señalado.Este martes, eldiario.es publicó una serie de vídeos grabados desde las cámaras de agentes de la Policía que intervinieron en cuatro colegios durante el 1 de octubre del año pasado.Zoido también ha criticado la pasividad de los Mossos d'Esquadra porque, según ha explicado, no estuvieron cerrando y sellando los colegios como había sido requerido. Considera que la Policía Nacional y la Guardia Civil "no tuvieron más remedio" que actuar "en cumplimiento de las disposiciones que habían acordado los tribunales".El exministro de Interior ha señalado que "el único responsable" de la tensión provocada por el despliegue policial que intentaba impedir la celebración del referéndum ilegal del pasado 1 de octubre, al que ha acusado de provocar una situación de "grave fractura social"."Me gustaría poner de manifiesto el engaño con el que estuvo actuando el Gobierno de Cataluña cuando fueron los que auspiciaron el que hubiese una resistencia activa de grupos muy organizados y que no intervinieran los Mossos cuando tenían la obligación de hacerlo", ha destacado Zoido.