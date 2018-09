Los estudiantes de la URJC celebran el seguimiento de la huelga: la asistencia a clase se ha situado entre el 10 y el 20%

Publicada el 27/09/2018 a las 11:58 Actualizada el 27/09/2018 a las 13:44

Esta noche NOS HEMOS ENCERRADO y dormiremos en el edificio de Gestión en Fuenlabrada para preparar el día de mañana.



¡Hacia la #HuelgaURJC27S! pic.twitter.com/9w52uhosC1 — Res Publica URJC (@ResPublicaURJC) 26 de septiembre de 2018

Que una minoría haya utilizado la universidad como su chiringuito particular para que le regalen títulos no debe invisibilizar a miles de estudiantes que trabajan, se esfuerzan y merecen respeto y que se aclaren todos los chanchullos. Mi apoyo a la #HuelgaURJC27S #URJCritica pic.twitter.com/RTDJZcakxG — Pablo Padilla (@MaesePads) September 27, 2018

Manifestación en el campus de Vicálvaro

Hay dos Universidades Rey Juan Carlos.



Una mayoritaria, con gente trabajadora, decente y excelente.



Otra corrupta, minoritaria, con una cobertura mediática desproporcionada.



Por ello #HuelgaURJC27S pic.twitter.com/JJjSqY1CZI — Arturo Collins (@ArturoCollins) September 20, 2018

Primero fueron los plagios del antiguo rector Fernando Suárez; después, las contrataciones fraudulentas de profesores y, más tarde, "el falso máster de Cristina Cifuentes, el máster cursado con privilegios de Pablo Casado" y el posgrado "cursado con privilegios y plagiando el TFM de Carmen Montón". Los alumnos de laestán hartos del desprestigio de su universidad y, sobre todo, de sus títulos. Por eso este jueves dijeron basta y convocaron unaque comenzó condurante la noche del miércoles. La jornada de paro fue convocada por siete asociaciones de estudiantes del centro agrupadas bajo la denominación URJCrítica. El lema es el mismo que ya usaron en las movilizaciones que protagonizaron cuando saltó el escándalo del máster de la expresidenta de la Comunidad de Madrid: "Fuera la mafia de la universidad".Según informaron los estudiantes a, el seguimiento de la huelga fue mayoritario. "En el campus de Fuenlabrada la asistencia a clase ha estado. En Vicálvaro, como mucho ha ido a clase un 20% de los alumnos", afirman fuentes de Res Pública, una de las asociaciones.Esta, junto a las demás, llama al paro ante lade la universidad por el escándalo del caso máster en el que la Justicia mira con lupa las presuntas anomalías detectadas en los cursos de postgrados dirigidos por el catedrático Enrique Álvarez Conde en el Instituto de Derecho Público. "Son nuestros títulos los que son desprestigiados por la corrupción y nepotismo de los altos cargos de la URJC, y por ello nosotras y nosotros, que luchamos día a día por sacar nuestros estudios adelante, nos vemos en la obligación de defenderlos y dejar constancia del esfuerzo que en ellos depositamos", critican los estudiantes. Por eso, tienen claras sus exigencias: el inicio de una investigación externa a la universidad, la "limpieza completa" de la misma, la regeneración de sus órganos de gobierno y laRamos, de hecho, ha sido el foco de las protestas estudiantiles de la URJC de los últimos meses. "Nunca quiso hacer una verdadera limpieza de la institución.y no de 'manzanas podridas', pues entonces tendría que asumir su servidumbre y la de su equipo a estos sectores de la universidad hasta llegar a rector", critican los estudiantes en su manifiesto de convocatoria.El propio Ramos les pidió perdón este miércoles por esos problemas "del pasado". Pero insistió en la idea que critican los estudiantes: esos conflictos estuvieron "focalizados en uno o dos caraduras". Aun con sus disculpas, criticó la huelga. "No creo que sea lo mejor para la comunidad universitaria. Mi intención es recuperar el prestigio que nunca debió perder la Universidad", dijo en declaraciones a la Cadena Ser, donde también negó cualquier vínculo político. "Mi obligación, como rector de la URJC, es defender el servicio público que damos, yo", afirmó.Los estudiantes del campus de Vicálvaro de la URJC comenzaron pasadas las, donde se sitúa el aulario universitario, para asistir a todo lo que ocurra durante la jornada de huelga. El resto del campus está vacío, según informó Europa Press.Son estudiantes del Grado de Administración y Dirección de Empresas.Hoy quieren defender sus derechos. "No todos somos iguales y no tenemos la culpa de lo que está pasando", afirmó Mónica en declaraciones a la agencia. Los profesores les apoyan. De hecho, aseguran que estarán durante las concentraciones convocadas hoy a las 12.30 horas y a las 18.30 horas en este campus de Vicálvaro.Por otro lado, algunos estudiantes han utilizado las redes sociales para manifestarse a favor de la universidad y bajo en el hashtag #YoSoyURJC han grabado vídeos y editado textos