Pablo Iglesias habla con Sánchez para pedirle la dimisión de Delgado y defiende que no debilitaría al Gobierno

Publicada el 27/09/2018 a las 09:44 Actualizada el 27/09/2018 a las 09:45

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias , ha explicado este jueves que ya ha podido intercambiar varios mensajes telefónicos con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , para trasladarle su, Dolores Delgado, por su vinculación con el excomisario de Policía José Manuel Villarejo, y ha defendido que esta decisión no debilitaría al Gobierno."Habla bien de un Gobierno cuando responde con dimisiones inmediatas si se cuestiona su credibilidad. No debilita al Gobierno la dimisión, sino que da ejemplo, al actuar al contrario que el PP", ha afirmado en una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press.Así se lo ha manifestado asimismo al jefe del Ejecutivo, con el que no ha podido conversar al encontrarse éste de viaje en Nueva York pero sí intercambiar algunos mensajes. En ellos, Sánchez le ha transmitido, según Iglesias, "su compromiso para combatir las cloacas", pero también que, cuando el líder 'morado' le ha pedido la dimisión de la ministra.Eso sí, aunque Podemos reclame la salida del Gobierno de la titular de Justicia, Iglesias ha querido dejar claro que la decisión de mantenerla no influirá en la negociación que Unidos Podemos mantiene desde el verano con el Ejecutivo para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado (PGE)."Será un desacuerdo con el Gobierno, pero no vamos a poner en cuestión unos acuerdos que estamos trabajando en los Presupuestos y que pueden lograr beneficios para la gente. Nuestro compromiso con los Presupuestos se mantiene intacto, pero vamos a ser coherente", ha asegurado.