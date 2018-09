Pedro Duque asegura que la sociedad patrimonial que posee sus casas es legal y no le supuso ninguna ventaja

Publicada el 27/09/2018 a las 14:11 Actualizada el 27/09/2018 a las 15:04

Pedro Duque, ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, aseguró este jueves en rueda de prensa que la sociedad patrimonial que posee sus dos viviendas, una en Jávea de vacaciones y otra en Madrid, sólo tiene ese objeto yDuque subrayó que este tipo de sociedades sólo merece reproche si se usan para ocultar ingresos personales, lo que no es su caso, aseguró. Perode la limpieza de esos ingresos. “Me parece un poco demasiado”, concluyó.Antes de su comparecencia, Moncloa hizo saber que,. Pedro Duque es un gran ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, además de un ciudadano ejemplar”.“Cuando compramos la casa”, explicó el ministro en referencia a él y a su esposa,una sociedad patrimonial”, una fórmula que en aquel momento “el Gobierno estaba promocionando. Y nos pareció que tenía ventajas“ para quienes, como ellos, vivían durante mucho tiempo fuera de España y en distintos países —la esposa de Duque es embajadora, en estos momentos con destino en Malta—. Y pensando también en ”si al papá le explotaba el cohete o a la mamá le pasaba algo en Turkmenistán”.Y encargaron la gestión profesional de la sociedad “a unos amigos del pueblo”. Al final, bromeó, “tampoco era tan buen consejo porquemontar la sociedad.Durante estos años, subrayó, “la sociedad ha liquidado sus impuestos” y, “lo más importante”, no ha sido utilizada para facturar otros ingresos, que sólo proceden, según su versión, de la rentas de alquiler cuando ha estado ocupada.Los ingresos que ha obtenido la sociedad, explicó, son “sólo los que le damos por vivir en ella y cuando estuvo en alquiler”. Aunque el régimen de autoalquiler, añadió, no lo han hecho constar con un contrato formal registrado. ¿Ofrecerá pruebas al respecto?, le preguntó un periodista en la rueda de prensa. “¿Quiere que le dé una prueba de que me alquilo a mí mismo? Me parece un poco demasiado”, negó.El Grupo Parlamentario Popular, tras escuchar las explicaciones de Pedro Duque, ha anunciado queen la Comisión correspondiente del Congreso. En el caso de que Duque no comparezca antes del próximo jueves, advirtió el PP, llevará su caso a la sesión de control al Gobierno del primer pleno que se celebrará en la Cámara Baja el mes de octubre.A preguntas de ls periodistas, Duque dejó claro queHa hablado con el presidente y asegura contar con todo su apoyo. “He sido absolutamente escrupuloso de no facturar ingresos que me correspondieran a mí como persona”.Y tener una sociedad patrimonial, insistió, “esLo que está mal es facturar ingresos que le corresponderían a uno como persona”. Por eso no siente aludido por las declaraciones de Pedro Sánchez en las que, hace dos años, aseguró que destituiría a cualquier colaborador que utilizase una empresa para eludir impuestos.El ministro admitió que, aunque sea “perfectamente legal”, esté “al corriente de todas las obligaciones fiscales” y no vea “cómo se puede interponer ninguna cuestión ética”. “Nos planteamos disolverla cuando se cambiaron las condiciones y a lo mejor no íbamos a viajar tanto”, explicó, pero “no lo hacemos porque cuesta otro dinero en impuestos. No merece la pena”, señaló.