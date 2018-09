Pedro Sánchez pide una "reflexión compartida" sobre las 'fake news', que "no ayudan a revigorizar la democracia"

Publicada el 27/09/2018 a las 19:59 Actualizada el 27/09/2018 a las 20:42

El presidente del Gobierno,, ha pedido este jueves una "reflexión compartida" sobre las fake news que, según ha dicho, "no están ayudando a", aunque no ha llegado a hablar de regulación."La prensa está haciendo un trabajo extraordinario y nosotros defendemos la prensa libre pero creo también que la prensa debe hacer una reflexión muy concreta y específica sobre las fake news porque a veces son forzados a informar sobre fake news queel debate público", ha dicho Sánchez.La mención a las noticias falsas ha salido del propio Sánchez durante su participación en el Foro Reuters cuando el presidente y editor en jefe de la agencia, Stephen J. Adler, le ha preguntado si cree que la libertad de prensa es importante para la democracia y qué impresión le producen las críticas y la presión sobre la prensa enLa prensa está bajo críticas y presión en todo el mundo. ¿Cree que la libertad de prensapara una democracia? Y tiene alguna reflexión sobre el sentimiento contra la prensa que estamos viendo en todo el mundo?Acto seguido, preguntado si su tesis es que la prensa tiene la responsabilidad de hacer mejor trabajo pero no hay que interferir con ella, ha respondido que los medios no deberían "jugar el juego que estas noticias falsas están intentandoen muchos países"."Realmente respeto y respaldo completamente la prensa libre, es muy importante, pero estas noticias falsas no están ayudando ay necesitamos hacer una reflexión compartida sobre ello", ha remachado.