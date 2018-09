Villarejo contó a Delgado que creó una red de prostitución para obtener información de políticos

Publicada el 27/09/2018 a las 09:10 Actualizada el 27/09/2018 a las 09:11

"Es mucho más fácil que un hombre babee"

El excomisario de Policía José Manuel Villarejo confesó a la ahora ministra de Justicia, Dolores Delgado , quepara obtener información de políticos, según han revelado nuevas grabaciones.En audios publicados por Moncloa.com , Villarejo en una conversación con Delgado en 2009, cuando ella era fiscal en la Audiencia Nacional, asegura haber creado lo que define como "agencia de modelos" para sonsacar información sensible a dirigentes políticos y miembros de consejos de Administración."¡Qué gilipollez! Pero gente dura, correosa, en los Consejos de Administración, le ponías una 'chorbita', se la tiraba y a ese tío que iba a tomar... y muerto. Pero la gente es más simple. No he visto gente más tonta. Además, es que es lo importante y contaban las cosas para que las chicas se sintieran cautivadas", asegura el excomisario en una conversación con Delgado, en una maniobra que describe como, responde Delgado ante la revelación de Villarejo.Según relata el excomisario esta información se ponía a disposición de las Fuerzas de Seguridad del Estado , así lo resume: "al gremio le dimos buenas satisfacciones, le dimos buena información en su día". "Menuda ruina le buscamos", añade, en referencia a la "gente importante" y "políticos" a los que extrajo información mediante esta red de prostitución.La revelación de Villarejo llega después de que ambos conversen sobre, según se puede escuchar en la grabación. A juicio de la exfiscal "a bote pronto, es mucho más fácil que un hombre babee, a que una tía babee". "La previsión es que siempre entréis al trapo", zanja Delgado en su charla con el excomisario, a lo que éste comienza a relatar cómo creó esta red proxeneta.Estas filtraciones se unen a otras grabaciones sobre una comida de agradecimiento que Villarejo, hoy en prisión preventiva, dio por la concesión de una medalla al mérito. En esta comida participa el exmagistrado Baltasar Garzón , además del entonces director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, Eugenio Pino, y tres mandos policiales adjuntos al DAO de aquella época: Enrique García Castaño, alias 'El Gordo'; Miguel Ángel Fernández Chico (fallecido) y Gabriel Fuentes.Este miércoles, Delgado revelaba en la grabación que un grupo de jueces y fiscales acabaron con chicas "menores de edad" durante un viaje a Colombia. El día anterior, un audio mostraba a la entonces fiscal de la Audiencia Nacional refiriéndose como "maricón" a Fernando Grande-Marlaska , actual ministro de Interior. Además, durante la misma comida, Delgado aparececon el excomisario Villarejo.