El "autoalquiler" que Duque asegura pagar no figura en las cuentas de la empresa que tiene escrituradas las viviendas

Tras la rueda de prensa del ministro, info Libre envió al equipo de Pedro Duque las siguientes preguntas. No hubo respuesta.



1. El ministro ha explicado en la rueda de prensa que paga un "autoalquiler" aunque no ha precisado si se refería solo al chalet de Jávea. ¿Paga también ese "autoalquiler" en lo que concierne a su residencia habitual, la vivienda de Madrid que igualmente figura a nombre de Copenhague Gestores de Inmuebles SL?



2. ¿Desde cuándo lo paga?



3. ¿Por qué las cuentas de Copenhague Gestores de Inmuebles SL no reflejan en ninguno de los últimos ejercicios ejercicios el autoalquiler al que ha aludido el ministro?

El "autoalquiler" que el ministro de Ciencia,, asegura pagar a la empresaGestor de Inmuebles SL, a cuyo nombre figuran los dos inmuebles que comparte con su esposa, no aparece reflejado en las cuentas anuales de la compañía.En los tres últimos ejercicios –de 2015 a 2017, ambos incluidos–, la sociedad ha contabilizado cero ingresos. Y, al menos desde 2013, nunca ha declarado lo que se conoce como "operaciones con partes vinculadas". La cesión de uso de un inmueble a los accionistas de la sociedad propietaria de ese mismo inmueble se encuadra en esa categoría de operaciones vinculadas.Al cierre de esta edición, el Ministerio de Ciencia seguía sin contestar las preguntas quele hizo llegar a primera hora de la tarde para conocer por qué no hay ningún rastro documental del ya famoso "" en la contabilidad pública deSL.Que la cesión de los inmuebles propiedad de Copenhague a su accionista Pedro Duquees en lo único que coinciden todos los expertos consultados por este periódico. Pero no hay acuerdo respecto de si las cuentas han de reflejar como ingresos de la sociedad el importe de ese "", que no es más que una cifra equivalente a lo que les costaría vivir como inquilinos auténticos en una casa de las mismas características y situada en la misma zona. En otras palabras, una cifra fijada "a valor de mercado"."Lo que cuenta es lo que declaren a efectos de impuesto de sociedades, no lo que aparezca en las cuentas del Registro", dice un experto tributario que exige anonimato. Un inspector de Hacienda con dilatada trayectoria en la persecución del fraude, y que ofrece su dictamen también a condición de que su nombre no salga a la luz, entiende en cambio queestaba obligada a contabilizar como ingresos eseo renta equivalente.El secretario general de Gestha, el sindicato de técnicos tributarios, José María, entiende, como el primero de los expertos sondeados, que la legislación aplicable –el Plan General de Contabilidad – no obliga a anotar ese "" . "Los ingresos –dice– se anotan cuando se devenguen, cuando se obtengan o cuando sean exigibles, y aquí no se da ninguna de esas tres circunstancias. Otra cosa distinta es que en la declaración del impuesto de sociedades la compañía sí tiene que declararlo".Las palabras de Pedro Duque apuntan, en cambio, a que sí hay un trasvase físico de dinero entre él como persona física y su sociedad patrimonial como persona jurídica. "Tenemos –dijo ayer durante la rueda de prensa que ofreció después de que Okdiario publicase que sus dos casas están a nombre de una sociedad– un contable que firma cada año las cuentas y cada mes o dos meses le pasamos un dinero particular en concepto de que estamos usando la casa de la sociedad.. No tengo nada más que decir", añade Pedro Duque.