Publicada el 28/09/2018 a las 12:48 Actualizada el 28/09/2018 a las 14:16

La Sección 16 de la Audiencia Provincial ha respaldado el criterio de la magistrada que investiga el caso Máster al considerar que la investigación que cae sobre el exdirector del Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos,, y sobre la funcionaria"no es prospectiva", según ha informado la Cadena Ser.Según explica el auto de la Audiencia Provincial, unaocurre cuando "se parte de una persona y se le somete a una especie de causa general, en averiguación de todas las conductas delictivas que puedan atribuírsele". Las defensas de Álvarez Conde y Colenge pidieron que se considerara como prospectiva la investigación llevada a cabo por el juzgado de Instrucción nº 51 de Madrid. No obstante, la Audiencia Provincial ha desestimado esta pretensión al considerar que "no es el caso que nos ocupa”.Al contrario, los magistrados consideran que “en la situación que nos ocupa, se parte de unos hechos claros, perfectamente definidos, sin perjuicio de a quien puedan imputarse y cuál sea finalmente su calificación jurídica”.“Difícilmente podría el juzgado indicar a la Policía que no investigue unos hechos delictivos o que no ponga en su conocimiento hechos relacionados con los anteriores, si al hilo de la investigación policial surgen nuevas cuestiones, nuevos hechos delictivos o sencillamente hechos delictivos similares o iguales en relación de continuidad delictiva. Francamente, tal situación, que es lo que parece pretender la defensa de los investigados, alteraría el buen hacer procesal de cualquier instrucción judicial”, concluye la resolución.La decisión de la Audiencia Provincial entra, además, en confrontación con el criterio de la Fiscalía respecto a la investigación sobre el máster del presidente del PP, Pablo Casado. El pasado 22 de septiembre, el fiscal de Supremo se opuso a que se investigue a Casado al estimar que se hacía de forma prospectiva: "No son lo suficientemente consistentes, ni aportan un nivel suficiente de solidez que permita aconsejar la apertura de un procedimiento, que sería meramente prospectivo", señaló el escrito del fiscal de TS.La magistrada del juzgado de instrucción nº 51 de Madrid,, ha preguntado a la Fiscalía qué repercusión tendrá la decisión de la Audiencia Nacional sobre la investigación de Pablo Casado.