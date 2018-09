Los '19 de Meirás' declaran ante justicia y señalan que se sienten "orgullosos" de su reivindicación

Publicada el 28/09/2018 a las 17:03 Actualizada el 28/09/2018 a las 17:26

Piden a Sánchez que actúe

Cinco de las 19 personas denunciadas por la familia Franco por la ocupación simbólica del Pazo de Meirás en agosto del año pasado, conocidos como los, han declarado este viernes ante la jueza de Betanzos, que instruye el caso por una acción de la que sey que enmarcan en el "derecho a la libertad de expresión", informa Europa Press.El portavoz del colectivo, el nacionalista Néstor Rego, ha recordado a las puertas de los juzgados que su acción fue "" y sirvió para "reactivar elsobre la recuperación del Pazo" y para "meter" el tema en la "agenda" gallega. Por eso, ha indicado, se sienten "orgullosos" de su acción, que ha demostrado su "utilidad".Frente a esto, ha calificado de "desde el punto de vista tanto político como jurídico" la denuncia formulada por la familia Franco, que "intentael ejercicio de un derecho democrático". "En pleno 2018, el franquismo está pidiendo hasta 13 años de prisión para quien defiende la democracia y la memoria histórica ", ha subrayado.Por ello, Rego dicho que "no solo hay que sacar los restos de Franco del Valle de los Caídos", si no que es necesario "sacar los restos del franquismo de todos los ámbitos en los que todavía perdura", como es el caso del Pazo de Meirás.La portavoz nacional del BNG , Ana Pontón, ha acudido a una concentración de apoyo a los 19 de Meirás que ha tenido lugar antes de suEn este ámbito, Pontón ha incidido en el papel del Gobierno central y ha reclamado a Pedro Sánchez que deje de "perder tiempo", dé "un paso adelante" y pida judicialmente la devolución de Meirás alLa portavoz nacional del BNG ha recordado que "hace más de dos meses que el parlamento aprobó una resolución unánime" pidiendo que el Gobierno del Estado demandase a la familia Franco la devolución de este inmueble."Tiene informes bien documentados sobre la mesa y vías abiertas para lade este Pazo, no entendemos cómo no se ha dado ese paso, no podemos seguir perdiendo el tiempo, ya que cada minuto que el Gobierno del Estado pasa sin poner esa demanda, quien va ganando es la familia Franco, y tiene que", ha zanjado.Finalmente, Pontón ha asegurado que los 19 de Meirás "representan la dignidad de este país" y ha considerado "de traca" la "de la apología del franquismo" mientras "se llama a declarar a personas que reclaman democracia".