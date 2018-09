Navarro niega que el Gobierno quiera "amordazar" la libertad de expresión tras las palabras de Calvo

Publicada el 28/09/2018 a las 12:10 Actualizada el 28/09/2018 a las 12:11

La vicepresidenta segunda del Congreso de los Diputados, la socialista Micaela Navarro, ha rechazado este viernes queDe esta forma respondía, en los pasillos de la Cámara Baja, a unas declaraciones efectuadas por la vicepresidenta del Ejecutivo , Carmen Calvo, quien dejó abierta la puerta a debatir una posible regulación de la libertad de expresión a nivel europeo."La libertad de expresión no lo resiste todo, como bien sabemos y como han dejado claro en numerosas sentencias nuestros altos tribunales. No lo acoge todo", aseguró Calvo este jueves durante la inauguración de la XVI Jornada de Periodismo Coca-Cola '', organizada en Madrid por la Asociación de Periodistas Europeos.Navarro ha querido dejar claro que "en ningún momento". "Estoy totalmente segura de, conociendo su trayectoria política y personal, jamás en su vida se le ocurriría algo por el estilo", ha remachado.Preguntada también por estas palabras de Calvo, la vicepresidenta cuarta de la Cámara Baja y diputada de Unidos Podemos, Gloria Elizo, ha defendido queporque no sólo es un derecho de los periodistas a poder ejercer libremente su profesión sino, sobre todo, es un derecho de la ciudadanía a estar informada.Por su parte, el vicepresidente primero del Congreso y parlamentario de Ciudadanos, Nacho Prendes, ha recordado que la libertad de prensa ya está regulada en España y ha censurado a Calvo por utilizar, en lugar de dar explicaciones o respuestas sobre las noticias que no gustan.