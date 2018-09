Podemos defiende el cese de Pedro Duque siguiendo la doctrina que marcó Pedro Sánchez

Publicada el 28/09/2018 a las 17:44 Actualizada el 28/09/2018 a las 18:11

Sánchez lo dijo con "claridad"

La portavoz adjunta de Podemos,, ha asegurado este viernes que las explicaciones que ha ofrecido el ministro de Ciencia, Innovación y Universidades,, sobre la sociedad que creó para comprar una casa no son, y ha defendido su destitución recordando que fue el propio presidente del Gobierno,, quien aseguró en 2015, antes de llegar a La Moncloa, que no mantendría en su equipo a alguien que hubiera creado una sociedad pantalla para eludir impuestos."Lo que tiene que hacer el presidente esporque el Gobierno salido de la moción de censura no se puede permitir tener ninguna sombra de duda en su compromiso con la regeneración democrática", ha asegurado en declaraciones a los medios de comunicación.Preguntada directamente sobre si Podemos pide a Sánchez el cese de Duque por la polémica que le afecta, Belarra ha respondido que esa "es una decisión del Gobierno" y que su formación no forma parte de él. "Son decisiones que tienen que tomar ellos", ha apostillado.Eso sí, ha querido dejar claro que "en un Gobierno de Podemos no habríaen su compromiso con la regeneración democrática y con pagar impuestos para que la gente viva mejor".Así lo ha asegurado, tras señalar que fue el propio Sánchez quien manifestó este mismo planteamiento con "claridad", cuando en 2015, siendo secretario general del PSOE dijo, según ha recordado Belarra, que "si una persona de su Ejecutiva utilizaba una sociedad pantalla para pagar menos impuestos, esa persona