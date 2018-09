Podemos llevará a votación una reforma para que menores de 16 y 17 años puedan abortar sin permiso paterno

Publicada el 28/09/2018 a las 17:08 Actualizada el 28/09/2018 a las 17:36

Eliminar los tres días de reflexión

Podemos llevará a votación al Pleno del Congreso de los Diputados una reforma legislativa para conseguir que las menores de 16 y 17 años puedan interrumpir voluntariamente sus embarazos. Se las equipararía así al régimen aplicable a las mayores de edad, establecido en el Código Civil, y dejaría también en sus manos la decisión de comunicarlo o no a sus progenitores.El texto, al que ha tenido acceso Europa Press, llama apara reforzar la protección de las menores. Los de Pablo Iglesias incluyen esta petición en una moción, consecuencia de una interpelación que la portavoz de Igualdad de Podemos,, dirigió este miércoles a la ministra de Justicia,. La iniciativa se debatirá en el próximo Pleno del Congreso, previsto para la semana del 8 de octubre.Según explicó Castañón durante su intervención, esta propuesta ya se incluyó como voto particular −firmado por Podemos y PSOE− al Pacto de Estado contra la Violencia de Género . En concreto, se incluía la posibilidad de que menores abortasen sin permiso patrno en casos en los que la gestante hubiera sufrido esta lacra.Ahora, quieren extender la propuesta a todas las menores de 16 y 17 años a través de esta propuesta, que también pide al Ejecutivo que elimine los tres días de reflexión antes de la práctica del aborto, y que se garanticede todas las mujeres durante los procesos de aborto.implicado en las Interrupciones Voluntarias del Embarazo (IVE) o facilitar que las mujeres sean escuchadas en los Comités Clínicos en todos los casos, también en aquellos en los que hay malformaciones fetales, son otras de las medidas sugeridas por la formación.En total, la moción cuenta con, entre modificaciones de la legislación española y otras iniciativas. Destacan la inclusión de la IVE dentro de los Indicadores Clave del Sistema Nacional de Salud y la creación de un grupo de trabajo dentro del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud para recoger y valorar losen los centros sanitarios.También reclamanen el proceso de IVE, que queden registradas en la historia clínica de la paciente, o la indicación de procedimientos para asegurar que la práctica de latranscurra dentro del marco legislativo actual y no suponga una barrera para la prestación pública de esta práctica.