Tensión entre Errejón y Espada: "No espero mucho de alguien que acusó a la víctima de La Manada"

Publicada el 28/09/2018 a las 13:27 Actualizada el 28/09/2018 a las 14:01

El secretario de Análisis Estratégico y Cambio Político de Podemos,, y el columnistaprotagonizaron este jueves un tenso enfrentamiento en el programa Más de uno, de Onda Cero. El diputado dijo, en el debate relacionado con la vivienda del ministro de Ciencia y Universidades, Pedro Duque, que, aunque no es ilegal, podría no ser del todo ético. Ante esta frase, Arcadi se refirió a la polémica del diputado con la Universidad de Málaga, y le pregunto si era ético estar inhabilitado por un centro de estudios., yo no fui inhabilitado por la Universidad de Málaga; hay que prepararse las preguntas", contestó Errejón. Ante el comentario, Espada contraatacó asegurando estar perfectamente informado por tener un comunicado del propio centro universitario. "y preocúpese usted de atender a sus respuestas", dijo el tertuliano.Tras el comentario, Errejón prefirió cerrar la discusión afirmando que el periodista "no tiene un comunicado, sino una comunicación anónima a un periodista que nadie se atreve a firmar porque estaría entonces". "No espero mucho de alguien que acusó a la víctima de La Manada de lo que pasó", concluyó. "Es una conclusión perfecta, le felicito".Según publicó El Independiente , Errejón dijo la verdad durante la entrevista. El expediente sancionador de la Universidad de Málaga caducó en 2015, por lo que el diputado de Unidos Podemosen el centro.