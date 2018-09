Boro LH: "Lo que ocurrió aquel día fue un salvaje ataque a la prensa crítica"

Publicada el 28/09/2018 a las 20:14 Actualizada el 28/09/2018 a las 22:32

info Libre

Ahora en #Madrid concentración en apoyo al compañero @Boro_LH, periodista de @LaHaineInfo. Le piden 6 años de cárcel. Su delito: ejercer periodismo crítico e independiente. En todo el Estado convocatorias en su apoyo. ¡Llenemos las calles de solidaridad! #BoroLIBRE pic.twitter.com/1c0KKSfojO — Diego Lotito (@diegolotito) 28 de septiembre de 2018

Once ciudades españolas han acogido en la tarde de este viernes sendas concentraciones por la absolución del periodista Boro LH , encausado junto a otros compañeros periodistas por los presuntos delitos de atentado a la autoridad y lesiones en la manifestación Jaque a la monarquía, el pasado 29 de marzo de 2014.La plaza Tirso de Molina de Madrid se ha ido llenando desde las seis de la tarde con activistas de diferentes sindicatos y colectivos, agrupados en la plataforma Movimiento Antirrepresivo de Madrid y bajo el lema "Por la libertad de información. ¡Boro absolución!". Preguntado por, el periodista de La Haine reconoce que "aunque tenemos las pruebas, los vídeos, testimonios, todo a nuestro favor... ya sabemos un poco cómo es la justicia española". Boro va más allá: "Si hubiera justicia, tendría que salir absuelto ycontra la prensa del día 29 de marzo de 2014"., "Boro, hermano, estamos a tu lado" o "Libertad de expresión y de manifestación" han sido las consignas más repetidas entre los plataneros de Tirso de Molina, que en torno a las siete y media ya albergaban a más de un centenar de personas. Mientras tanto, desde la calle de la Colegiata,han controlado la acción que tenía lugar en la plaza.La concentración rompía el habitual traqueteo del casco histórico de Madrid y a la misma se han acercado curiosos, turistas y vecinos del barrio para preguntar por el motivo de reunión. Boro recibía muestras de apoyo y cariño de amigos y compañeros periodistas mientras la organización se preparaba para la lectura del manifiesto. "Este es el precio que tiene que pagar elen el Estado español, por dar voz a quienes no tienen cabida en los grandes medios [...] y, ha denunciado Movimiento Antirrepresivo micrófono en mano.Boro será juzgado este miércoles acusado de los delitos de atentado a. Los hechos ocurrieron el 29 de marzo de 2014 al término de la manifestación Jaque a la monarquía, cuando la Policía golpeó al acusado y a otros informadores.La plaza se ha fundido en vítores, aplausos y gritos:. Tras lo cual ha hablado el periodista de La Haine, agradeciendo la ola de apoyo y solidaridad, y suspirando la llegada del "siguiente capítulo" de una "pesadilla" que comenzó hace cuatro años y medio. "Aquel día decidieron cebarse con la prensa independiente, de una manera violenta, rastrera e impune. No les bastó con eso, sino que ahoraal trabajo que, durante estos 18 años, ha estado llevando a cabo el proyecto en el que participo, La Haine", ha apuntalado Boro con firmeza.De nuevo, el periodista ha recordado que no ha sido "ni mucho menos, el único represaliado", aludiendo a otros casos de "montaje policial", como el de, de Resistencia Films , o Verónica Landa , de IzquierdaDiario.es . ""El objetivo de este ataque es acabar con la movilización y la protesta social [...]. No les demos ese gustazo: sigamos movilizándonos, opinando, expresándonos y sigamos denunciando su sistema y su régimen podrido", ha señalado el periodista navarro, para terminar con un mensaje enérgico y alentador: "Este 3 de octubre vamos a darle la vuelta al juicio, desmontaremos su burdo montaje y demostraremos que lo que ocurrió aquel día fue un. Muchas gracias a todos y todas por vuestro apoyo. ¡Amnistía total!".