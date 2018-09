El Gobierno de Rajoy era un 15% más rico que el de Sánchez, a pesar de tener cuatro ministros menos

Publicada el 29/09/2018 a las 18:14 Actualizada el 29/09/2018 a las 19:44

Después de cuatro años,. En esta ocasión, se trata de los datos desde el 1 de julio de 2014 hasta el 26 de junio de 2018 y afectan a un total de 1.500 registros, correspondientes a 1.062 altos cargos de los Ejecutivos de Mariano Rajoy y de Pedro Sánchez. Según ha asegurado este sábado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en declaraciones a los periodistas en un acto en Cádiz que recoge Europa Press, el objetivo de esta publicación "es, no son cuentas públicas que vayan persiguiendo hacer ranking del que más o menos tiene". "Se trata de que la gente conozca el patrimonio de los cargos públicos y, por tanto, que no se enriquezcan, ser transparente para que cuando acaben los mandatos de las personas que están al frente se pueda comprobar que no se han enriquecido de forma ilegítima", ha afirmado la titular de Hacienda.Tras sumar los activos –entre los que se incluyen bienes inmuebles, depósitos en cuenta corriente o de ahorros, acciones y participaciones, seguros de vida y demás bienes y derechos de contenido económicos– de cada miembro del Gobierno y del propio presidente y restarles su pasivo –créditos, préstamos o deudas–, el resultado es que, a pesar de que el socialista cuenta con cuatro ministros más. De media, cada miembro del Gabinete conservador cuenta con 286.609 euros más. Es decir, un 48,2 % más de media que los actuales ministros del PSOE.Cabe señalar que en el caso socialista se ha incluidoen este cómputo a–sustituyó a Carmen Montón el pasado 11 de septiembre tras su dimisión por el caso de su máster –, con los datos que aportó cuando fue nombrada alta comisionada para la lucha contra la pobreza infantil en el mes de junio.En el caso del Gobierno de Rajoy , en total tenía en total un patrimonio de. De media, sus trece ministros y el propio presidente sumaba. El expresidentedeclaró en su salida del cargo un patrimonio de 1.606.171,17 euros que se correspondían con 706.272 euros de acciones y participaciones, mientras que 589.276 euros eran en bienes inmuebles, 270.106 euros en seguros de vida, 33.622 euros en depósitos en cuentas corrientes o de ahorro tenía y 6.894 euros en otros "bienes y derechos de contenido económico".La exministra de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambientees la que más patrimonio poseía del Ejecutivo saliente, con un total de 3.273.322,29 euros. Le siguen el exministro de Educación, Cultura y Deportecon 1.474.363,92 y el anterior titular de Economía, Industria y Competitividadcon 1.411.700. Cabe señalar que Méndez de Vigo presenta perdidas en acciones y participaciones en capital social o en fondos propios de entidades jurídicas negociadas de 76.271,76€.Sólopresentan deudas en sus declaraciones patrimoniales. Es la exvicepresidenta y exministra de Presidencia y para las Administraciones Territoriales la que presenta un pasivo mayor: 277.416,1 euros.En el caso del Gobierno de Pedro Sánchez, en total tenía un patrimonio de. De media, sus 17 ministros y el presidente sumanha declarado un patrimonio total de 342.990,83 euros y un pasivo de 192.026,83 euros, es decir, en neto 150.964 euros. En concreto, 180.794,88 euros declarados por el jefe del Ejecutivo corresponden a bienes inmuebles, 21.434,92 euros a depósitos en cuentas corrientes y de ahorro, 5.667,2 euros a acciones y participaciones en capital social, y 135.093,83 euros a “demás bienes y derechos de contenido económico”.es el ministro de Pedro Sánchez con más patrimonio: 2.713.520 euros ya que cuenta con un pasivo de 60.969 euros. Le siguen, la portavoz y ministra de Educación,, con un patrimonio neto de 1.474.085,93 euros ya que debe 152.846,76 euros; y el ministro de Ciencia,en el ojo del huracán esta semana por su polémica fórmula patrimonial que empleó para comprar dos inmuebles a nombre de una sociedad, cuenta con 1.520.466 euros y ninguna deuda.En el caso del Gabinete de Sánchez: Sánchez, Borrell, Celáa, Dolores Delgado, Reyes Maroto, Carmen Calvo, Luis Planas, José Luis Ábalos, Fernando Grande-Marlaska, Meritxell Batet y María Jesús Montero. Es Delgado la que cuenta con un pasivo más elevado: 518.000 euros. Además,. En el caso Ábalos su patrimonio es de -6.983,175 euros y en el de Montero es de -8.961,55 euros.Aparte de Duque, el ministro de Cultura, José Guirao; la de Sanidad, María Luisa Carcedo; la de Empleo, Magdalena Valeria; la de Economía, Nadia Calviño; la de Defensa, Margarita Robles; y la de Industria, Teresa Ribera, no tienen ninguna deuda entre su patrimonio declarado.La última vez que se había publicado estos datos fue en el año 2014 en base a la ley 5/2006 de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado, una iniciativa del socialista José Luis Rodríguez Zapatero. ¿Por qué este período entre ambas publicaciones? En noviembre de 2017 , el Gobierno de Rajoy se escudaba en la. En una respuesta aa través del Portal de la Transparencia, la Oficina de Conflictos de Intereses señalaba en aquel momento que la ley "condiciona la publicación del contenido de estas declaraciones al desarrollo reglamentario", una cuestión que depende en exclusiva del propio Ejecutivo.Con la llegada de Pedro Sánchez a la presidencia, la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, se había comprometido a publicar esta documentación en el plazo de tres meses, periodo en el que todos los altos cargos sin excepción han presentado sus declaraciones de bienes que se conoce ahora y que permitetras la moción de censura presentada por el líder socialista en el mes de junio.